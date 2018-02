VUČIĆ PREDLAŽE: Ja sam za beogradske izbore u martu, a za parlamentarne kad dođe vreme

BEOGRAD - Moj je predlog da u martu imamo samo redovne beogradske izbore, a o vanrednim parlamentarnim ćemo kad za njih dođe vreme, rekao je danas lider SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se članovima Glavnog odbora stranke.

Kako je rekao, ima razloga i za vanredne parlamentarne izbore da budu zajedno s beogradskim, koje smo, kako je primetio, već uzgubili.

foto: Marina Lopičić

"Ali, nije strašno izgubiti, važno je podići se, jer da časno izgubimo nije nikakav problem, nas ne brine što ćete da dobijete vlast u gradu ili nekom drugom mestu, ali vas moilio da dođete do svakog Beograđanina i pokažete rezultat, kako smo to mi učinili, a rezultat je dobar", poručio je političkim protivnicima, za koje je primetio da ovakvu odluku (da se ide samo na beogradske izbore) verovatno nisu očekivali.

Ako bismo zajedno s beogradskim u martu imali i vanredne republičke izbore to bi nam obezbedilo četiri stabilne godine za nastavak reformi i važnih poslova koje smo započeli i u kojima su ostvarili određene rezultate, rekao je Vucić, ali odluka će biti doneta nakon današnje rasprave na sednici Glavnog odbora.

foto: Marina Lopičić

Dilema se postavila na sednici Predsedništva stranke, objasnio je, bilo je predloga, ali danas ćemo nastaviti, rekao je Vučić, te dodao da je ideja da se razgovara o stranačkim i državnim razlozima.

"Četiri godine je dobar period da obavimo važne poslove, jer nismo spavali na lovorikama i trpali u svoje džepove, a kad već hoćemo da idemo na izbore, jae gradske smo već izgubili, kako kažu, onda je ideja i Nebojša (Stefanović) je to rekao, idemo istovremeno na republičke koje ćemo da dobijemo, jer većina građana podržava našu politiku", objasnio je stav iznet na Predsedništvu stranke.

Kako je primetio, čak i da izgube gradske izbore, to ne bi onmda dovelo u pitanje kontinuitet vlasti u državi, a to je važno da bi se Srbija efikasnije oduprla pritiscima, koji su, kako je rekao, takvi "da biste to teško mogli da razumete".

foto: Marina Lopičić

Objasnio je to stalnim zamerkama o tome kako Srbija sedi na dve stolice, kako ne može da bude neutralna....

"Ali, mi ne sedimo na dve stolice, sedimo na našoj i to nam se sviđa, to je samo jedna i naša je, ali odmah stignu primedbe tipa: e ne možete da imate vašu nego našu, i opet mi kažemo ali mi hoćemo ovu nasu malu, jer nam se sviđa više od vaše velike..." Kažu isto tako, dodao je, poštujemo vašu neutralnost, a sutradan kažu nema ništa od toga.

"Ili kažu, e ovi drugi vam se mnogo mešaju, moramo da se umešamo i mi...a moj je odgovor: Pustite nas da vodimo svoju zemlju u skladu s interesima našeg naroda, rekli smo da smo na EU putu, da nećemo u NATO, hoćemo da naši vojnici cuvaju naše granicev, jel to neki greh, koliko god to smatrali grehom mi ćemo nastaviti ovu politiku ili će se politika stranke promeniti na sleđećoj sednici skupštine koja će verovatno biti 2019. godine", poručio je Vučić.

foto: Marina Lopičić

Završavajućo obraćanje članovima GO Vučić je rekao da njegov predlog da se ne spajaju redovni beogradski izbori sa vanrednim paralmentarnim verovatno nije u najboljem interesu stranke, ali da je uveren da je u najboljem interesu Srbije.

"Srbija ne može da čeka", rekao je Vučić i dodao da možda odluka o neodržavanju vanrednih parlamentarnih izbora nije u najvećem interesu stranke, ali je lično apsolutno uveren da je u najboljem i najvećem interesu Srbije.

"A to jeste naša obaveza , da služimo Srbiji i interesu Srbije", rekao je Vučić u obraćanju na sednici Glavnog odbora.

Sednica Glavnog odbora se nastavlja iza zatvorenih vrata na kojoj će naprednjaci da se izjasne o predlogu predsednika stranke i beogradskim i parlamentarnim izborima.

(Foto: Marina Lopičić)

