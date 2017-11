HAG GASE NA SVETOG NIKOLU: 72 Srba osuđeno na 1.138 godina zatvora! HAŠKI TRIBUNAL BIO NAJVEĆI LOGOR ZA SRBE!

Međunarodni krivični sud za bivšu SFRJ 24-godišnji rad okončaće 19. decembra. Dok Srbi budu slavili Svetog Nikolu, svetske birokrate, sudije i tužioci obeležiće svečanom ceremonijom kraj rada Haškog tribunala, koji je samo do sada osudio Srbe na 1.138 i po godina zatvora, a ostale aktere ratnih sukoba - Hrvate, Albance i Bošnjake zajedno na trostruko manju kaznu od 361 godinu.



Tribunal će, kako su kazali u tom sudu, održati prigodni skup 4. decembra 2017. u Njujorku, dok je poslednji akademski simpozijum planiran za 18. decembar u Hagu. Do kraja novembra biće, kako su naveli, okončani svi prvostepeni i drugostepeni postupci budući da će prvostepena presuda Ratku Mladiću biti objavljena 22. novembra, a poslednja žalbena presuda u „slučaju Prlić“ 29. novembra. Epilog?



Optuženo je 161 lice, od čega 109 Srba, uglavnom najvišeg političkog i vojnog ranga u Srbiji, Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Kuriozitet je i što je samo predsednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević optužen, dok su lideri Hrvatske i BiH Franjo Tuđman i Alija Izetbegović izbegli tužilaštvo. Haško tužilaštvo je od drugih naroda uključenih u sukobe optužilo mahom vođe paravojnih i terorističkih organizacija koje su pak nakon suđenja oslobađane optužbi kao što su Naser Orić, Ramuš Haradinaj, Ante Gotovina, Mladen Markač.

- Pravni stručnjaci i odbrana smatraju da je Ratko Mladić odbranjen za najteže tačke optužnice - kaže on i napominje da je zabrinjavajuće ponašanje prema zdravlju generala.



Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže za Kurir da je Tribunal formiran kad je međunarodna zajednica uvidela da ratnu mašineriju u bivšoj SFRJ niko ne može da zaustavi.

- Vrednost rada tog suda je i što je podstakao da se pravosuđe u regionu mobiliše. Domaći sudovi će završiti procese ratnih zločina. Vrednost je i što je Tribunal napravio bogatu bazu podataka na terenu, a ta arhiva je i nama dostupna. Rad tog suda nikome nije po volji i govoriti o brojkama je mač sa dve oštrice. I nama u tužilaštvu dokaz je bio svetinja - komentariše Vukčević.



Advokat Toma Fila rad Tribunala ocenjuje kao katastrofalan.

- Taj sud bio je pravna nakaza. Izmislila ga je tzv. međunarodna zajednica, tačnije najbogatije Amerike, Velika Britanija, Nemačka i Francuska, dok je Rusija, pod pijanim Jeljcinom, bila oslabljena kako bi Srbi bili označeni kao glavni krivci. Tribunal je smišljen da ponizi, unesreći, ojadi Srbiju po principu „slaba Srbija, mir na Balkanu“. Jedino smo mi isporučili svoju elitu - predsednika, načelnike Generalštaba, generale, ministre kao poslednju stoku. Srbija je ponižena, ali polako smo počeli da se dižemo - zaključuje Fila.



I pored zamerki na selektivnu pravdu koju je delio svih ovih godina osuđujući uglavnom Srbe, iz Haškog tribunala poručuju da su ponosni na svoj rad.



General Vladimir Lazarević

OBOLEO SAM OD HEMIJSKOG ORUŽJA



General Vladimir Lazarević u emisiji „Goli život“ pričao je da su u bombardovanju Srbije korišćene bombe sa osiromašenim uranijumom, zbog čega je i sam oboleo.

- Na nivou SRJ, 2000. i 2001. formiran je Savet za zaštitu zdravlja od radioaktivnog uticaja osiromašenog uranijuma bačenog na SRJ. Više hiljada pripadnika Prištinskog korpusa išlo je na pregled na VMA. I ja sam bio na VMA, zabeležili su mi promene na jetri. No ubrzo se stalo s tim - kazao je Lazarević i otkrio:

- Došao sam do jednog zdravstvenog dokumenta za vreme mog boravka u pritvoru u Hagu, inače se teško dolazi do toga, u stvari nikako. U jednom dokumentu stoji da je došlo do promene koštane strukture kod mene, ja sam imao više tih operacija, kao verovatne izloženosti radioaktivnom zračenju. Ja sam bio frapiran kad sam dobio...



Na pitanje novinara: „Hag piše da si žrtva osiromašenog uranijuma?“, Lazarević je rekao: „Da“