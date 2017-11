SAŠA JANKOVIĆ: Navodnim dijalogom o Kosovu se ispunjava obećanje dato međunarodnoj zajednici

BEOGRAD - Lider Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Saša Janković kazao je danas da Pokret želi da učestvuje u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali da "ono što Aleksandar Vučić predstavlja kao dijalog, nije dijalog".

"Ono što je Aleksandar Vučić obećao za Kosovo, obećao je pre više godina medjunarodnoj zajednici i sada samo treba navodnim dijalogom da dodje do onoga što je već obećao da će se uraditi", kazao je Janković za Radio-televiziju Vojvodine.

On je dodao da se ne može zvati na unutrašnji dijalog o jednoj temi kada ima, kako je ocenio, "najmanje pet gorućih tema u Srbiji o kojima treba razgovarati".

"Nema dijaloga po pitanju pravosudja, reketiranja privrednika, korupcije u vrhu policije, odnosa vlasti i opozicije", dodao je Janković.

Upitan da li bi da je predsednik Srbije "potpisom formalizovao stanje da je Kosovo nezavisno", Janković je kazao da "nikada neće potpisati nešto što znači da je Kosovo nezavisno od strane Srbije, ali da neće stajati na putu razvoja Kosova kao demokratske države".

"Niko od nas nema prava da Srbiji ostavi manje nego što je zatekao", ocenio je Janković.

Dodao je da "ne treba sprečavati da Kosovo postane član medjunarodnih organizacija" jer će, kako je ocenio, svi gradjani od toga imati korist.

"Naša istorijska i kulturna nasledja moramo da osiguramo, onog momenta kad bi Srbija imala faktičku mogućnost da garantuje integritet svojih kulturno istorijskih spomenika tada ne bi bilo nikakvih problema da za sve ono što nije deo srpske istorije, da za to na teritoriji Kosova odgovara vlast u Prištini", kazao je Janković.

Komentarišući to što se manastiri Gračanica i Dečani navode kao kosovska baština, Janković je kazao da je "na Srbiji da dokaže da to nije tako", kao i da se članstvo Kosova u medjunarodnim organizacijama ne može prihvatiti dok se to ne dokaže.

Govoreći o Rusko-srpskom humanitarnom centru Jankovć je kazao da ne razume šta će "humanitarcima diplomatski status" kao i da bi trebalo da se objavi sporazum o tom Centrum kako bi srpska javnost imala priliku da vidi šta sve tamo piše.

