VUČIĆ O PRESUDI MLADIĆU: To se moglo očekivati, Srbijo počni da gledaš u budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se moglo predvideti da će Haški tribunal osuditi bivšeg generala VSR Ratka Mladića na doživotni zatvor.

"Ja sam predsednik Srbije i kao predsednik čini mi se da nemam pravo da tumačim nepravosnažne presude. Ono što je veoma važno znam da su u regionu emocije uzavrele i zato želim da kažem drugima da Srbija poštuje njihove žrtve, kao što znam da od nikoga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve. Zato ćemo sami morati da se pobrinemo", rekao je Vučić.

On je pozvao narod u Srbiji da od danas počne da gleda u budućnost.

"Moj poziv građanima Srbije je da danas počnemo da gledamo u budućnost, da razmišljamo gde i kako će nam živeti deca, kako i na koji način čuvati mir i stabilnost u regionu, kako da otvaramo više fabrika i da se ne gušimo u suzama prošlosti već da od radničkog znoja stvaramo drugačiju i bolju budućnost za sve nas", rekao je predsednik Srbije.

On je naglasio da je Srbija uvek poštovala žrtve svih drugih naroda a da nije siguran da su drugi to pokazviali prema srpskim žrtvama.

"Danas treba da se preispitamo kakvu budućnost želimo, ako misle da treba Srbima da stanu na otvorenu ranu, nisu u pravu, ako Srbi misle da treba da mrzimo to bi nas držalo u prošlosti, ne bismo videli svetlo budućnosti", rekao je Vučić.

"Za sve što nisu odgovarali čak i oni koji su direktno ubijali srpske žrtve, a za to postoje živi, ne pisani tragovi mrtvih svedoka, već živi svedoci, to na sramotu onima koji su takvu pravdu delili. Ali, to ne sme i ne može da umanji, niti time treba da pravdamo zločine koje su neki počinili sa srpskim imenom i prezimenom", dodao je srpski predsednik.

"Zato treba da budemo odgovorni prema budućnosti i da ne spuštamo glavu ni pred kim i da idemo pravo budućnost. A svi koji hoće u prošlost, srećan im put", poručio je Vučić.

