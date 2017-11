FLORENS ARTMAN: Presuda Mladiću poslednja prilika za kvalifikaciju zločina u BiH

SARAJEVO, 22. novembra (Tanjug) - Nekadašnja portparolka Tužilaštva haškog tribunala Florens Artman ocenila je da je presuda Ratku Mladiću bila poslednja prilika da tribunal oceni, kako kaže, kvalifikaciju zločina koji su počinjeni od 1992. u BiH.

Artman je, prenosi Fena, mišljenja da je tokom čitanja otužbi za koje se tereti, Mladić to pokušao sprečiti, jer mu je, kako tvrdi, bilo bitno da se ne podseća na zločine za koje je optužen.

Ali, dodala je, pošto je sudija to odbio, Mladić je "postao nervozan i celi svet je mogao da vidi kako čovek koji je navikao da ima svu moć postaje nemoćan".

Mladića je opisala kao čoveka koji je "navikao da ima u svojim rukama i život i smrt", koji je, kako je rekla, međutim, u sudnici bio običan čovek koji "treba da odgovora za svoje zločine pred sudijama i nema više nikakvu vlast".

Ratko Mladić pokušao je u više navrata uveriti javnost da se Srebrenica nije desila i danas pravda dolazi da stavi tačku na te pokušaje i da utvrdi sve činjenice, rekla je Feni bivša portparolka Haškog tribunala Florans Artman, komentirišući izricanje kazne doživotnog zatvir u prvostepenoj presudi bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

"To je taj trenutak kada mu sudija naredi da izlazi iz sudnice i njegova nervoza i volja za vrištanjem pokazuje da naredivanje više nije moguće, da on nema više vlast i pretpostavljam da će se žrtve koji su ga videle u tom izdanju nekako smiriti i da će im to simbolično pružiti satisfakciju", zaključila je Artman.

