KO SE ŠKORA LATI, OD NJEGA I STRADA: Još jedan fajt u PSG Saše Jankovića! Bivši portparol Veljković oštro isprozivao Škora

BEOGRAD - Ostavka člana Predsedništva Pokreta slobodnih građana Srđana Škora na mesto u Predsedništvu izazvala je pravu buru u javnosti, jer je u objavljenom pismu na internetu oštro iskritikovao Sašu Jankovića i njegovu suprugu Slavicu. Dok ga jedni podržavaju, drugi smatraju da ovakva javna ostavka i kritika nisu način, i da je Škoro sve ovo mogao da uradi tiše, "bez spletkarenja" i pristojnije.

foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Željko Veljković, koji je obavljao funkciju portparola Pokreta slobodnih građana Srbije, a koji je, sudeći po statusu koji je objavio na svom Fejsbuk profilu takođe otišao iz PSG, o Škoru, kao i o njegovom odlasku ne misli ništa dobro.

foto: Dado Đilas

- Kako je došao, kako je radio, tako je i otišao. Glasno, spletkaroški i prilično nepristojno. O stvarima koje je na odlasku rekao, moglo bi se i razgovarati. O načinu na koji je to uradio, govora nema, on je upravo takav - glasan, spletkaroški i prilično nepristojan. Pristojan svet to ne radi. Znam da je onaj koji ga je doveo mislio da je Škoro skoro pa savršen. Nije mu smetalo to što je ovaj nezavisno novinarstvo otkrio tek polovinom šeste decenije života, niti što je bio glasni i prilično nepristojni spletkaroš. Ko se Škora lati, od njega i strada, naučio je valjda Janković.

Pre Škora, otišlo je mnogo nas, neki baš zbog Škora i škorojevića. Samo smo to uradili tako da ideji u koju smo verovali ne narušimo snagu. Tiše, bez spletkarenja i pristojnije. Moglo je i tako - napisao je Veljković na svom Fejsbuku, a potom uklonio taj post.

(Kurir.rs/Espreso/Foto: Facebook printscreen)

Kurir

Autor: Kurir