MLADIĆEV SIN OGORČEN POSLE PRESUDE GENERALU, ALI NE ODUSTAJE: Odlazim u rusku Dumu da tražim pomoć!

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića kojeg je Haški tribunal u sredu osudio na doživotni zatvor, navodi da je razočaran i ogorčen, ali da neće odustati od borbe za život svog oca, te najavljuje skori odlazak u Rusiju po pomoć.

Kako je objasnio, postoji nekoliko scenarija žalbi na presudu. Jedna od njih je da se tuži prvo bolnica u Holandiji za nesavesno lečenje Mladića, ali kako ističe, ona ima imunitet, pa bi trebalo da se piše Evropskoj uniji da joj se on skine.

"Prijatelji iz Rusije su me zvali da kažu da su ozbiljno pratili ovaj slučaj i pitali kad ćemo da spremamo rezoluciju za Dumu. Oni su i iz svog interesa, ali i iz izvesnog osećaja krivice što su sve to dozvolili, spremni za reakciju, a ja ću uskoro sa savetnicima otići u Rusiju i 4. decembra tamo održati konferenciju za medije", najavljuje Darko Mladić.

On ističe nadu da će država Srbija reagovati pred Savetom za bezbednost, jer je sve ovo, kako navodi, "farsa".

"Čak i američki advokati koji su tamo bili prisutni kažu da u presudi ima toliko kršenja pravnih normi, da sve to ne bi ni postojalo da je sudija bio Amerikanac. Postoje čak i materijalne greške, na primer kad je Slobodan Milošević bio predsednik Jugoslavije, a kad Srbije. U spis je ušla izjava svedoka iz glavnog štaba da je general saznao šta se tamo dešavalo tek kad se vratio u Beograd, ništa slično se nije desilo kao tamo u Srebrenici... Sad više nema čak ni broja žrtava nego se licitira, piše nekoliko hiljada. Njega su zvali u Beograd međunarodni pregovarači, nije on to tako odlučio, a odbrana je dokazala da je najveći broj žrtava nastao prilikom proboja. Tužilac se posle branio da ne zna da je to uopšte postojalo. Od 3 svedoka koji je trebalo da učestvuju, jedan je umro, drugog su odbili, a trećeg smo jedva progurali i to u najnižem statusu", ispričao je jutros ogorčeni Darko za televiziju Pink.

On je podsetio i na, kako je ocenio, nesavesno postupanje haških tužilaca koji "nisu smeli unapred da javno osuđuju optuženog".

"Tamo je bilo potrebno da budu prisutne države da bi sud mogao nezavisno da radi. Ima 5 sudija, a od njih su trojica i pre javno osuđivala Mladića, a posle donosila presudu. Njihovu smenu je morala da traži država. Ja sam na raspolaganju svim organima Srbije i Republike Srpske da reaguju. Sve ono što je Bakir Izetbegović govorio ide na njegovu dušu. Sećam se da su savetnici ondašnjeg predsednika Borisa Tadića prozivali Mladića zašto se nije predao, a nije jer ne bi imao pravedno suđenje, što se sada i pokazalo", podvlači Darko Mladić uz podsećanje da "BiH ne može više da tuži Srbiju za genocid, jer je prošao rok".

Ipak, kako navodi, Sarajevo sada na ovu temu vodi političku kampanju za izbore sledeće godine.

"Bakiru pada rejting, pa ne isključujem da kroz konfilktni scenario pokušava da se održi na vlasti. Sve to kod mene izaziva sumnju, a stručnjaci će tek analizirati presudu. Ona je već javna i ima je na internetu, a zabrinjava me ton koji dolazi iz političkog Sarajeva, a podseća na 1990. ili 1991. godinu", dodaje sin Ratka Mladića.

On podseća da je general već imao 4 moždana udara i da sa hipertenzijom može da umre.

"Pre je čak postojala odluka da je po njegov život opasno da mu dođu lekari, takva neka glupost. Mi smo jako zabrinuti, on je spolja ovako dobro, prva dva dana mu je pritisak bio mnogo loš i videlo se da ga sve to tišti, nije to hteo da pokaže, ali mu nije bilo lako. Čak je u jednom trenutku uspeo i da se našali. On tek treba da dođe sebi, a na nama je da mu pre svega zaštitimo život", zaključuje Darko Mladić.

Podsetimo, Haški tribunal osudio je u sredu Ratka Mladića na doživotni zatvor, uz obrazloženje da je „značajno doprineo izvršenju genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine“. Sud je zaključio da je on svojim delovanjem značajno doprineo izvršenju genocida nad bosanskim muslimanima u Srebrenici, da je terorisao stanovništvo Sarajeva, da je naređivao uzimanje talaca….

Mladić je osuđen po 10 od 11 tačaka optužnice. Oslobođen je samo optužbe za genocid u šest opština — Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica.

