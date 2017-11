HAŠKO LICEMERJE RASKRINKANO NA SAMOM KRAJU RADA: Kaznili Srbe sa 1.200 godina, a Trubinal konačno priznao da SRBIJA I MILOŠEVIĆ NISU KRIVI!

To smo mi oduvek i govorili. Sad se vidi da je Srbija neopravdano optuživana svih ovih godina i to jeste moralna i pravna satisfakcija za našu zemlju, kaže Dačić

Licemerje Haškog tribunala raskrinkano je na samom kraju svog rada. Naime, posle 24 godine ucenjivanja i optuživanja da je Srbija najveći krivac u ratu na prostoru bivše Jugoslavije, Tribunal je priznao da srpske vlasti nisu činile „udruženi zločinački poduhvat“, što znači da bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević, a samim tim i Srbija, nisu odgovorni za rat u BiH. Time je srpski narod amnestiran nakon četvrt veka žestokog satanizovanja, ocenjuju sagovornici Kurira.



Ovakav rasplet haške sage vidljiv je u fusnoti presude generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, gde se navodi da „dokazi koje je sudsko veće primilo nisu pokazali da je Milošević učestvovao u zločinačkom poduhvatu u BiH“.



Nema pomirenja



Sagovornici Kurira ocenjuju da Haški tribunal nije doprineo pomirenju među narodima na prostoru bivše SFRJ.

Ivica Dačić, lider SPS i šef srpske diplomatije je istakao:

- I u presudi Karadžiću i Mladiću konstatovano je da Srbija nije kriva. To je od velike važnosti za našu zemlju. To smo mi oduvek i govorili. Sad se vidi da je Srbija neopravdano optuživana svih ovih godina. To je moralna i pravna satisfakcija za Srbiju.

Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić naglašava za Kurir da se Hag pojavio samo zbog toga što društva u regionu nisu bila spremna da sude za najteže zločine u ratu.

- Nažalost, na Balkanu su najveći zločinci smatrani za nacionalne heroje. Hag je bio nužno zlo koje je trebalo da kao nadnacionalni međunarodni sud zadovolji pravdu i doprinese procesu pomirenja. I da su presude bile potpuno drugačije, opet bi bile posmatrane isključivo kroz etičku prizmu. Sa Hagom ili bez njega društva na ovim prostorima nisu spremna za suočavanje sa zločinima i za pomirenje. Za mog života neću dočekati to pomirenje - zaključuje Ljajić.

Razgovarati o prošlosti



Advokat Borivoje Borović uveren je da je Hag dodatno samo zavadio srpski, muslimanski i hrvatski narod i da, nakon svih ovih presuda, niko više neće moći otvoreno da razgovara o prošlosti.

- Nikada nije ni stavljena kolektivna odgovornost srpskom narodu, ali je veliki broj političke, policijske i vojne vlasti bio optužen u Hagu. Ta fusnota u presudi Mladiću ne znači da je presudom oslobođen Milošević, ali znači da je pogrešna bila teza o zajedničkom zločinačkom poduhvatu koja se provlačila kroz sve optužnice u Hagu. Srbija ne može da doživi nikakvu satisfakciju zato što je praktično ceo vojni i policijski vrh osuđen - objašnjava Borović i kaže da je interesantno da je predsednik Srbije Milan Milutinović oslobođen, a da Milošević nikada nije neosuđen.

Reagovanja

Jadranka Joksimović, ministarka za evrointegracije KRAJ JEDNE ETAPE

Završena je jedna etapa u pokušaju prevazilaženja problema postkonfliktnog regiona, ali, iskreno, ne vidim da postoji mnogo vise poverenja u regionu. Zato je sada važno da se bar mi u Srbiji koncentrišemo na razvoj i boljitak naše države i građana i ne upadamo u zamke ponovnih debata i tenzija. Očekujem da se i drugi ponašaju tako odgovorno kao Srbija.

Boško Obradović, Dveri SUDITI HAŠKIM SUDIJAMA

Jednog dana se mora suditi haškim sudijama. Jedini smisao Haškog suda je nastavak NATO bombardovanja Srbije drugim sredstvima. Antisrpski karakter suda vidi se u osuđujućim presudama Srbima i oslobađajućim presudama ratnim zločincima Gotovini, Oriću i Haradinaju. Vjerica Radeta SRS OD POČETKA JE TO ANTISRPSKI SUD

Treba da se formira naučni institut koji bi se bavio analizom spisa i koji bi bio u stanju da i našoj i svetskoj javnosti predstavi istinu i rad te nelegalne institucije. Hag je počeo, a i završiće kao antisrpski. Naše vlasti su slepo slušale naloge iz Haga. Isporučivali su Srbe, puštali da tamo umiru, otvarali sve državne tajne za haške tužioce.

Milorad Dodik, predsednik RS PRAVNA POMOĆ

Srbija i Srbi su bili krivci. Što se tiče Republike Srpske, pružićemo svu pravnu pomoć generalu i bivšem komandantu Vojske RS Ratku Mladiću kako bi se odbranio u žalbenom postupku Haškog tribunala.

BORBA Generalov sin Darko Mladić IDEM U RUSIJU PO POMOĆ ZA OCA

Darko Mladić, sin Ratka Mladića, navodi da je razočaran i ogorčen, ali da neće odustati od borbe za život svog oca, te najavljuje skori odlazak u Rusiju po pomoć. Kako je objasnio, postoji nekoliko scenarija žalbi na presudu. Jedna od njih je da se tuži prvo bolnica u Holandiji za nesavesno lečenje Mladića, ali kako ističe, ona ima imunitet, pa bi trebalo da se piše EU da joj se on skine. - Prijatelji iz Rusije su me zvali da kažu da su ozbiljno pratili ovaj slučaj i pitali kad ćemo da spremamo rezoluciju za Dumu. Oni su i iz svog interesa, ali i zbog izvesnog osećaja krivice što su sve to dozvolili, spremni za reakciju, a ja ću uskoro sa savetnicima otići u Rusiju i 4. decembra tamo održati konferenciju za medije - kazao je Darko Mladić.

On ističe da se nada da će država Srbija reagovati pred Savetom za bezbednost, jer je sve ovo, kako navodi, farsa. Podsetio je i da je Mladić već imao četiri moždana udara i da s hipertenzijom može da umre.



Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno pravo ELITE MORAJU DA SE POMIRE

Ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović smatra da Tribunal nije ni imao zadatak da donese pomirenje u regionu, već da je to posao političara: - Mandat te institucije bio je da utvrđuje činjenice u konkretnim slučajevima i krivičnu odgovornost konkretnih ljudi. Posao pomirenja je, pre svega, posao političkih elita i kod nas i u regionu, ali one to ne rade.



