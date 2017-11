ŠOK OTKRIĆE! ARKAN ŠAMARAO MLADIĆEVE VOJNIKE: Šišao ih na ćelavo!

Željko Ražnatović brutalno ponižavao pripadnike VRS, zbog čega je general tražio da se on protera iz Krajine, otkrio Branislav Puhalo

Željko Ražnatović Arkan, nekadašnji komandant paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda, koja je učestvovala u ratu u BiH, šamarao je i šišao na ćelavo vojnike koji su bili pod komandom Ratka Mladića.

Ovo je potvrdio Branislav Puhalo, nekadašnji šef obezbeđenja generala Ratka Mladića, u „Ćirilici“ na TV Hepi.



Puhalo je kazao da je Arkan više puta dolazio u Bijeljinu i Zvornik, da se s Mladićem nije susretao, te da je ratni komandant Vojske RS „vazda bio protivnik te paravojske“.

Kako je sakrio generala KAD SU UHAPSILI SLOBU, REKAO SAM MLADIĆU DA BEŽI

Puhalo je kazao i da je do 2002. bio šef Mladićevog obezbeđenja. Kada je uhapšen Milošević, otišao je kod Mladića i rekao mu da bi trebalo da napusti mesto stanovanja: - Poslušao nas je. Sa nekoliko auta smo krenuli, menjali smo automobile da bismo zavarali trag, u jednom trenutku je on prešao u drugi auto i otišao u nepoznatom pravcu.



Nije podnosio paravojsku



- Oni su hteli da ratuju kad hoće, da kažu: „Danas je svetac, ja ne ratujem“, sve mimo vojničkih pravila - opisao je Puhalo „način ratovanja“ paravojnih formacija.



Na konstataciju novinara da je Mladića pogodilo kada su u Sanskom Mostu, usred operacije „Oluja“, Arkan i njegovi šamarali generalove vojnike, te da on to nije mogao da podnese, Puhalo je potvrdio:

- Mladić to nije mogao da podnese. To se dešavalo. Oni su šamarali, šišali na ćelavo i onda je Ratko naredio da se Arkan protera i da ne boravi na teritoriji Krajine. Međutim, desilo se nešto drugo. Mi smo obilazili jednu brigadu kojom je komandovao Pero Čolić, koji je kasnije postao načelnik Generalštaba, na potezu prema Ključu, i posle dva-tri dana mi ponovo prođemo tuda i oni na istom mestu. Ratko pita: „Šta radiš ovde, što ne ideš sa vojskom napred?“, a on kaže da ne može da trpi vatru, ovo-ono... „Gde je Arkan“, pita Mladić, a ovaj kaže: „On je 15 kilometara ispred.“ „E, u pravu je Arkan što vas šiša...“

Puhalo se osvrnuo i na smrt Mladićeve ćerke Ane i, kako navodi, veruje da ona nije izvršila samoubistvo, već da su je ubile strane službe.



On kaže i da general nikoga nije okrivio za smrt ćerke.

- Nije on imenovao nikoga. Mislim da su to uradile neke strane obaveštajne službe - kazao je on, a priče koje su se nedavno pojavile, da je Arkan ubio Mladićevu ćerku, prokomentarisao je rečima:

- Ja o tome ne mogu da komentarišem, a čisto sumnjam da je Arkan to uradio.



Porodična tragedija



I sam Puhalo je preživeo tešku porodičnu tragediju. Supruga (33) i sin (3) nađeni su 29. novembra 1994. utopljeni u Čukaričkom rukavcu sa tragovima nasilja. Počinioci nikada nisu otkriveni, iako su istragu vodile i vojska i civilna policija.



Na konstataciju novinara da se pričalo da su njegovu suprugu i sina ubili muslimanski teroristi ubačeni u Beograd, Puhalo je kazao da je i sam čuo te priče, ali da to nije dokazano.

- Ali verovatno jesu neke službe uradile to - kazao je on, kao i da i dalje istražuje šta se desilo njegovoj porodici, te da misli da će se jednog dana otkriti sve.



O Srebrenici MLADIĆ U RATU NIJE NOSIO NI PIŠTOLJ

Srebrenica je, kaže Puhalo, uzeta bez mnogo napora. - Bili smo u centru grada, u štabu u kom je bio Naser Orić, i odatle pokupili svu dokumentaciju - za sva njihova silovanja, ubistva, oni su sve zapisivali. Orić je upadao u srpska sela, lično ubijao, odsecao glave - kazao je Puhalo i dodao da Mladić kao komandant nije nosio ni pištolj. - On nije opalio ni metak u ratu. Ja sam nosio „hekler“ i pušku, kad je (Mladić) ulazio u Srebrenicu, dao sam mu „hekler“ da ne bude da je ušao nenaoružan - naveo je on.

