OTKINUĆU TI GLAVU, MAJMUNE: Prštalo između funkcionera SNS iz Nove i Srpske Crnje! Evo šta su rekli jedan drugom!

Sočne psovke, uvrede i brutalne pretnje pljuštale su u telefonskom razgovoru između predsednika opštine Nova Crnja Pere Milankova i njegovog stranačkog kolege iz Srpske napredne stranke Nikole Tanina, člana Saveta Mesne zajednice Srpska Crnja.



Kočijaške psovke



Posle samo minuta razgovora političari su izgubili kontrolu, pa su jedan drugom nekontrolisano upućivali najgore psovke, a sukob je kulminirao kada je Milankov zapretio naprednjačkom kolegi da će mu - otkinuti glavu! Čim je Tanin to čuo, eksplodirao je i bez zadrške osuo paljbu najvulgarnijih psovki.

TRANSKRIPT TELEFONSKOG RAZGOVORA

SRAMOTAN DIJALOG I JEZIVE PRETNJE

Milankov: Halo, Nikola, je l‘ ti to mene nešto prozivaš u vezi ove uzurpacije?



Tanin: Ma ne, zašto?



Milankov: Jesi li pričao nešto u Mesnoj, je l‘ ste se sastajali?



Tanin: Šta sam pričao, pa pričao sam to da se svuda po selu priča da si ti terao Sašu T. da ide tamo na parcelu i da napiše prijavu da je on mene lično video da sam to tamo radio.

Milankov: Samo vidi ovako, da ti ja nešto kažem. Saša T. je poljočuvar. Ja sam njega pitao da on odveze inspektora do parcele. Šta ima poljočuvar da piše prijavu? Znači ide poljoprivredni inspektor, a poljočuvar ga samo vozi. Nije on ništa više, to je glupost. Ja ne znam šta priča Saša T., čak sam Miletu K. sve poruke lepo objasnio šta treba da uradi. Znači da ga odveze i da mu pokaže gde je njiva i da mu kaže „to je to“. A inspektor pravi zapisnik, sutra dolazi u devet. A ti, ako misliš mene da prozivaš, da ja tebe nešto pitam. Jesi li ti to uzurpirao ili nisi, ti misliš da smo svi mi budale, misliš da smeš mene da prozivaš? Ti si to uzurpirao, a sad mi svi zataškavamo, još ti mene prozivaš...



Tanin: Ma šta sam ja uzurpirao? Ti nisi uzurpirao zemlju? Ja ću tebe sutra da prijavim da si uzurpirao zemlju, samo da znaš!



Mlankov: Pa prijavi, bre.



Tanin: Evo sutra ću da te prijavim, samo da znaš.



Milankov: Slušaj, bre.



Tanin: Evo sutra ću da te prijavim, samo da znaš.



Milankov: Slušaj, bre, ja ću tebi da otkinem glavu!



Tanin: Ti ćeš meni da otkineš glavu?! Ma ko si ti da ti meni kidaš glavu?



Milankov: Majmune jedan!



Tanin: Ma puši ku*ac, majmune. Majmunčino, popušiš mi ku*ac.



Milankov: Je*aću ti mater!



Tanin: Ma je*aću ja tebi mater!



Razgovor partijskih kolega nastavljen je s psovkama, a tako je i završen.



Kako se zaključuje iz skandaloznog telefonskog razgovora, sukob je nastao zbog međusobnih optužbi za privatnu uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta. Podsetimo, Milankov je već godinama poznat po aferama, a 2012. godine je bio i uhapšen.