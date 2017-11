MINISTARKA JOKSIMOVIĆ: Zašto da se mirimo? SAD i Srbija su prijatelji

BEOGRAD - Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, osvrćući se na strategiju Altantskog saveta SAD, izjavila je za "Blic" da prizivanje globalnih sila u dijalog Beorgada i Prištine predstavlja "odraz provincijalizma".

"Žao mi je što čujem da Atlantski savet misli da su do sada SAD i Srbija bile u toliko lošim odnosima da bi trebalo da dođe do istorijskog pomirenja. Bolje da su se prisetili da smo u ratovima bremenitom 20. veku bili saveznici, i da je to dobra istorijska osnova za još bolje odnose", rekla je ona.

Joksimovićeva je napomenula da su SAD globalna sila i naravno da njihova spoljna politika utiče na sve, pa i na ovaj region, i prirodno bi bilo da SAD sa važnim faktorima u regionu, a Srbija ima svoj značaj, rade na jačanju veza.

Prema njenim rečima, što se tiče uključivanja u dijalog Beograda i Prištine, prizivanje velikih globalnih sila, SAD ili Ruske Federacije, odraz je provincijalizma i želje da se oko nas sve vrti.

"EU je medijator i tako treba da ostane", smatra Joksimovićeva.

(Kurir.rs/Fonet/Nenad Đorđević)

Kurir

Autor: Kurir