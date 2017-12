NAPREDNJAK DOŽIVEO PEH NA AERODOMU: Arsiću „uhapsili“ pun kofer u Skupštini

Kofer koji je potpredsedniku Skupštine Srbije Veroljubu Arsiću (SNS) na putu iz Moskve bio izgubljen juče je stigao direktno u zgradu parlamenta! Prtljag je čak i „uhapšen“ na portirnici parlamenta, a ta nesvakidašnja scena nije promakla našem reporteru.



Arsiću se, naime, po povratku iz ruske prestonice zagubio kofer, zbog čega je brže-bolje alarmirao službu za izgubljeno-nađeno kako bi mu stvari što pre stigle na kućnu adresu.



Međutim, potpredsedniku Skupštine torba je stigla direktno na radno mesto, a kada je kofer trebalo da prođe skener, nastao je problem jer su u njemu bile flaša žestine i bombonjere. Radi predostrožnosti, kofer je ostao na portirnici, a Arsić je za Kurir potvrdio da je to njegov prtljag i da će ga nakon radnog vremena preuzeti.

- Jesu, obavestili su me o koferu. A zašto me vi zovete da me o tome obavestite? Svakako, hvala - kratko je poručio zbunjeni naprednjak.



Kurir / S. Đ.

Foto: Nebojša Mandić

