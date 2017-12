ŠOKANTNO! ŠUTANOVAC: Janković me zvao u Vučićevu vladu! Nudio mi je mesto ministra policije!

Lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković planirao je da posle predsedničkih izbora od predsednika Aleksandra Vučića traži premijersko mesto, a od svojih saradnika podršku da sa naprednjacima napravi koncentracionu vladu!

Lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je u emisiji „Da se ne lažemo“, koja je sinoć emitovana na Kurir TV, da je ovu šokantnu ideju čuo direktno od Jankovića, ali da je ona za DS bila apsolutno neprihvatljiva.

Pojedinci koji su u poslednjim turbulencijama unutar PSG okrenuli leđa Jankoviću otkrivaju da je priča o koncentracionoj vladi poprilično odmakla jer su se i funkcije unapred delile. Tako je akademiku Dušanu Teodoroviću nuđeno mesto ministra prosvete i nauke, košarkaškoj legendi Dušanu Ivkoviću ministra sporta, a Šutanovcu ministra policije ili spoljnih poslova.

Čija je ideja

Šutanovac: Ta priča je bila dosta naivno postavljena.

Ratko Femić: Ali da li je tačna?

Šutanovac: Ja sam tu priču čuo, ali u tom trenutku nisam verovao da neko ima takvu ideju. To je bio prvi kamen spoticanja jer sam ja bio rezolutno protiv bilo kakve saradnje s Vučićem u bilo kakvoj vladi.

Femić: Čija je to ideja bila? Od koga ste je čuli? Ko je vama nudio to mesto ministra policije?

Zaprepastio saradnike

Šutanovac: Pa ja sam komunicirao samo sa jednim čovekom iz Pokreta, a to je Saša. Uređen sam čovek, kao predsednik DS komuniciram sa predsednikom Pokreta. Ne bavim se zakulisnim radnjama, niti održavam telefonske veze sa nekim ispod Saše u želji da saznam nešto više što ne bih mogao da saznam od Saše. Ta ideja je postojala i ja je u tom trenutku nisam shvatao ozbiljno. Mislio sam da je šala. Sada čitam da je to bilo ozbiljno, ali mi u takvu vladu ne bismo sigurno ušli, za nas je to potpuno neprihvatljivo. To bi bila loša vlada za Srbiju.

Ovu priču prvi je zavrteo nekada najbliži Jankovićev saradnik Dušan Teodorović, koji je na Tviteru napisao:

- Rečenica koja me je osvestila: „Bilo bi dobro da organizujemo veliki miting na Trgu republike, pa da tražimo od Vučića da meni poveri mandat za sastav Vlade.“

Na taj predlog najkonkretnije je reagovao potpisnik Apela 100 Boško Jakšić, koji je prekinuo muk među Jankovićevim saradnicima rečima: „Nadam se da ste se šalili.“

O kritičarima DS DOK SU NAS HAPSILI, NEKI SU SE DRUŽILI S VUČIĆEM Na prozivke pojedinih opozicionara da DS treba da se vrati u beskompromisni opozicioni blok, Šutanovac im je u emisiji „Da se ne lažemo“ uzvratio da su demokrate hapšene dok su „razni ljudi bili na raznim pozicijama u državi“. - Dok su neki sedeli u foteljama, čak i s Vučićem, ja sam sedeo nevin na optuženičkoj klupi - poručio je lider DS.

O špijunskom centru DS NIKAD NIJE IMAO TAJNU SLUŽBU Šutanovac je negirao navode da je DS imao paralelnu tajnu službu. - DS nikada nije imao nikakvu paralelnu tajnu službu. Istraživanja koja prikazuju DS ispod cenzusa rade upravo pripadnici nekih tajnih službi u želji da obore DS - kaže on.

