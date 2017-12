EKSKLUZIVNI INTERVJU IVICE DAČIĆA: Jankoviću, ti si lud! Malo morgen bi bio premijer ČITAJTE U KURIRU

Taj ko je poverovao u njegovu priču je još luđi od njega. Pa ko bi njemu dao mesto u vladi? To je samo njegova fikcija, nema veze s mozgom

Prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije Ivica Dačić šokiran je zbog priznanja lidera Pokreta slobodnih građana Saše Jankovića da je planirao da zatraži od šefa države Aleksandra Vučića da mu da mesto premijera!

Kako Dačić kaže u intervjuu za Kurir, prvo je mislio da se neko šali i da Janković nije baš tako rekao. A onda se, priznaje, frapirao i „zabrinuo za njegovo mentalno zdravlje“.



- Prvo sam imao sumnju da li je moguće da je to zaista rekao, ali sada kada je potvrdio za Kurir, prosto ne mogu da verujem da li je on pri čistoj svesti. I još se više pitam da li su pri čistoj svesti oni koji mu to veruju - rekao je Dačić.

