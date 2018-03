LIDER RADIKALA ZDRAV KO DREN Šešelj za Kurir otkriva: Rak kao rukom odnesen! Ovim jelovnikom sam pobedio metastaze!

Lider SRS Vojislav Šešelj, koji se borio s rakom debelog creva koji su mu otkrili u Hagu, ali i sa još dve metastaze na jetri, uspeo je potpuno da pobedi opaku bolest i sada je potpuno zdrav čovek, a za Kurir podseća koji dnevni jelovnik koji mu je u tome pomogao.

- Nastavio sam da se hranim zdravo, da unosim mnogo voća i povrća. Smokva je, da vam kažem, rajsko voće, to je čudo jedno koliko je zdrava. Donose mi ih iz Crne Gore i kad je sezona, najviše jedem smokve. A zimi obavezno jedan ili dva nara, koji su takođe odlični. Inače, i dalje svako jutro pre doručka popijem nekoliko gutljaja soka od sibirske aronije, zatim ceđeni sok od cvekle, šargarepe, jabuke, đumbira, peršuna, celera. Skoro da sam potpuno izbacio slatkiše, osim što ponekad pojedem štrudlu makovnjaču. I mak je pravo čudo... Jedem mnogo sezonskog voća i sveže salate od povrća, a nisam ni meso potpuno izbacio, iako nikada nisam ni bio neki veliki ljubitelj.

Šešelj kaže da su mu i ostali nalazi koje je nedavno uradio dobri i da je trenutno potpuno zdrav čovek. Priča i da su mu razni ljudi nudili razne meleme i navodne lekove za rak, ali da je sve to odbio.

ŠEŠELJ POBEDIO RAK! ČUDO NEVIĐENO: Skener potvrdio, metastaze su potpuno nestale!



- Nisam hteo to ni da probam. Kao i ono ulje od kanabisa, jer ništa to nije ispitano. Imamo svoj način borbe s rakom i za sada je uspešan. Ali ja sam disciplinovan.

Teški dani borbe

U HAGU ME OTPISALI



Šef SRS podseća i da mu je opaka bolest dijagnostikovana u Haškom tribunalu i da je tamo primio samo jedan ciklus hemioterapije:



- Te je užasno bilo, ko zna kakvu su mi hemiju davali. Oni su me bili i otpisali, davali su mi nekoliko meseci života. Bukvalno su me bacili u jedan bunker, tamo ni tračak svetlosti ne dopire, samo beton oko tebe. Ti koji su dolazili da mi daju terapiju nosili su maske... Ucenio sam ih da moraju da skinu te maske ako hoće da primim terapiju. Ne znam ni što su me bacili u taj bunker kad to nije zarazna bolest. Nego su hteli da me maltretiraju.