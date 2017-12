JEREMIĆ: Rezolucija Srbije o KiM promenjena je 2010. noć pred glasanje u UN, a to nije trebalo uraditi

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da i danas smatra da je bila pogrešna odluka iz 2010. o promeni rezolucije Srbije o Kosovu sa kojom se išlo pred Generalnu skupštinu UN, jer je Srbija imala većinu za izglasavanje prvobitne rezolucije.

"O tome da je donesena odluka o promeni rezolucije, iz Beograda sam obavešten veče uoči glasanja za koje sam osigurao većinu za naš originalni tekst. Bio sam u šoku i pokušao da stupim u kontakt sa Beogradom", rekao je Jeremić u intervjuu za portal Fakti.

Zvanični Beograd je u septembru 2010. noć pred glasanje u Generalnoj skupštini UN odlučio da odustane od prvobitne rezolucije o Kosovu i Metohiji i da izađe sa kompromisnim predlogom dogovorenim sa Evropskom unijom.

"Niko nije hteo da mi se javi, niti da odgovori na brojne poruke dramatičnog sadržaja koje sam im slao svim dostupnim kanalima. Znali su šta mislim, a to mislim i sada - ta odluka je bila potpuno pogrešna", prepričao je nekadašnji šef diplomatije događaje od pre sedam godina.

On je rekao i da su mnogi pitali zašto u tom momentu nije podneo ostavku.

"Oni koji su do tog trenutka podržavali nas, bili su prilično zbunjeni – a do tada su uglavnom samo sa mnom komunicirali. Da sam tada podneo ostavku, vrlo verovatno bi značajan broj tih zemalja priznao Kosovo u narednim danima i nedeljama. To nisam mogao da dozvolim", naveo je Jeremić.

Govoreći o odluci da se zatraži savetodavno mišljenje Međunarodnog suda

pravde kroz rezoluciju Generalne skupštine UN, on je rekao da je to bila odluka državnih organa, a ne bilo čiji lični hir.

"To je urađeno da bi se kupilo vreme, jer su neposredno posle proglašenja nezavisnosti, pod žestokim diplomatskim pritiskom SAD i drugih uticajnih zemalja, počela da pljušte priznanja takozvane Republike Kosovo. Traženjem savetodavnog mišljenja, taj proces je značajno usporen, i stvorila se prilika da to vreme iskoristimo za diplomatsku aktivnost", rekao je Jeremić.

"U našem konkretnom slučaju, pronađena je 'kvaka' tako što je sud zaključio da 'akt o proglašenju nezavisnosti ne krši međunarodno pravo. Međutim, u isto vreme, sud je rekao i da to nije način kojim je moguće uspostaviti državnost, kao i podvukao ključnu važnost Rezolucije 1244 u tom kontekstu", zaključio je Jeremić.

(Kurir.rs/Beta)

Foto Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir