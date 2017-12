VUČIĆ U ĆIRILICI: Jankoviću mandat kada na parlamentarnim izborima osvoji većinu

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji Milomira Marića "Ćirilica". On je govori gorućim temama našeg društva, od evropskih integracija, preko Briselskog dijaloga, pa sve do lokalnih izbora.

Na pitanje kada će kada će dati mandat za sastav Vlade Saši Jankoviću, predsednik Vučić je rekao da će to biti kada na parlamentarnim izborima osvoji većinu.

foto: Printscreen

Vučić kaže iako se danas mnogi šale sa tim danas, do njega tada taj zahtev nije došao, odnosno u vreme protesta posle predsedničkih izbora.

Janković hteo protestima da iznudi mesto premijera

Saša Janković je bio spreman da nastavi proteste misleći da ću mu pod pritiskom dati premijersku fotelju.

"To je bio ozbiljan pokušaj da se Srbija destabilizuje, mada se neki danas s tim šale", prokomentarisao je predsednik Vučić.

"Neki su pomislili da pod pritiskom mogu da dobiju nešto što nisu zaslužili. Janković je bio spreman da nastavi te proteste, misleći da će me na taj način naterati da mu dam ptemijersku fotelju", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da neki ljudi ne žele stabilnu Srbiju.

"Srbija je suverena i slobodna zemlja, žele da nama upravljaju kao lutkama. E, to sa ovom Srbijom ne mogu da čine. Moja politika je da ne dozvoljavam nikome drugom osim građanima da budu nosioci suvereniteta, bez obzira na to koliko su moćni", istakao je predsednik Vučić.

On se osvrnuo i na uspehe trenutne vlade.

foto: Printscreen

"Samo u šest meseci razgovarao sam sa brojnim predsednicima, 16 premijera, 14 šefova evropske komisije, saveta, tu takođe računam i sastanke sa ministrima spoljnih poslova i drugim visokim funkcionerima. U tom periodu rešavali smo nekoliko važnih pitanja, sa Rusima, Kinezima i Evropljanima. Stabilizovali smo prilike u našoj zemlji", napomenuo je Vučić i dodao:

"Danas smo jedna od zemalja koja ima impresivan napredak, a svi se stide da govore o tome. U Beogradu se smanjuje dug i u drugim lokalnim samoupravama, Niš, Novi Sad".

foto: Printscreen

Vučić je u emisiji najavio da je na pomolu jedan važan projekat koji će ići u prilog mladim, obrazovanim ljudima koji žele da ostanu u Srbiji i razvijaju svoje kapacitete.

"Došao sam da predstavim jedan važan projekat - državna stanogradnja, za bezbednosne snage, mlade naučnike i bračne parove. Prvi rezultati će biti za tri godine - prve stambene jedinice. Mi ćemo razgovarati sa Anom Brnabić, Jorgovankom Tabaković i gradonačelnicima na dnevnom nivou - Nikolić, Bulatović, Vučević, Terzić, Mali. Oko 32.000-33.000 ljudi nema rešeno stambeno pitanje. Nemaju visoke plate. Plate će biti veće, ali hoćemo da osete da država brine za njih, hoćemo da se vojnici i policija diči svojim uniformama na ulicama. Odredićemo zemljište, npr. iznad blokova 71 i 72, malo dalje od centra znači. Ići ćemo na tender, pa ko ponudi najviše", rekao je predsednik Srbije.

foto: Printscreen

Pored voditelja Marića, predsednik je na pitanje analitičara i novinara Boška Jakšića koliko je racionalno da Srbija bude neutralna i da li ima ima strategiju za nove okolnosti koji se danas naziru, odgovorio.

"Svet se menja, kao što se menjaju stvari i kod nas u bilo čemu. Stvari se menjaju velikom brzinom, a ja mislim da je srpska politika zamišljena kao nešto što treba da odoli brojnim pritiscima. Naš izbor da živimo u suverenoj zemlji je najteži izbor", rekao je Vučić dodavši da Srbiju svi poštuju i u Vašingtonu, Briselu, Moskvi, kao i da je izbor priklanjanja nekome najlakši, ali naša zemlja nije takva.

Predsednik je podsetio da je otvoreno rekao zašto Srbija ne želi u NATO, ali i zašto nam je saradnja potrebna.

"Stoltenberg i ljudi iz NATO poštuju naš stav zbog toga", dodao je on.

foto: Printscreen

Predsednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko konstatovala da će doći trenutak kada će Srbija morati da izabere između EU i Rusije, dodavši da se i pitanje Kosova i Metohije mora rešiti što pre.

"Balkan ponovo postaje ključni poligon za velike sile. Mi jesmo mali, ali imamo svoju zemlji i ovde živimo mi, a ne oni. Na racionalan način možemo da govorimo o tome šta je naša politika. Srbija se nalazi na svom evropskom putu. Čuvaćemo prijateljstvo sa Rusijom. Kada je reč o razgovorima sa Prištinom, videćemo šta je to što najviše možemo da dobijemo, a najmanje da izgubimo. Ili da izgubimo podjednako i mi i Albanci. Doneću valjanu odluku makar to bio kraj moje političke karijere. Mi Srbi volimo da imamo mitske projekcije o prošlosti i budućnosti, ali će svakao dati svoje mišljenje o tome šta je najracionalnije", rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Upitan da prokomentariše nedavne razgovore sa američkim zvaničnikom Brajanom Hojtom Jiem, predsednik je rekao da mu je, kao i drugim svetskim i evropskim političarima poručio da se Srbija neće odreći tradicionalnog prijateljstva s Rusijom.

Jakšić je upitao Vučića da li mu je sada žao što je gostovao kod Klintona neposredno pred američke izbore.

"Ne. Otišao sam da razgovaram sa njim, to je moj posao. Moj posao je da se viđam sa svima. Ne mogu da se viđam samo sa ljudima koji nas vole. Tu sam da bih radio posao umesto i u ime građana Srbije", rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Pedsednik Srbije večeras je izrazio nadu da će američki predsednik Donald Tramp posetiti Srbiju.

"Nadam se tome....i radiću na poseti Trampa ", rekao je je on i izrazio zadovljstvo što je dobio poziv francuskog predsednika Emanula Makrona za bilateralne razgovore.

Na konstataciju Sonje Biserko da se Srbija nije korektno odnosila prema presudama Haškog tribunala, Vučić je rekao:

"Srbija nije pokazivala različite aršine. Odgovarali smo mnogo korektnije od Hrvatske. Što se tiče presude Haradinaju, ona je doneta tek kada su svi svedoci pobijeni. Srbija je dostavljala dokaze i podatke Hagu, ali je pitanje zašto niko nije hteo da uzme u obzir te dokaze. Nemojte od mene tražiti da ne poštujem naše državne organe. Više verujem našem tužilaštvu nego nekim drugima".

foto: Printscreen

Govoreći o odnosu prema manjinama, Vučić je rekao da je Srbija mnogo toga uradila.

"Mađari se, na primer, osećaju kao svoji na svom u našoj zemlji. Beograd je kosmopolitski grad, danas to jeste za razliku od mnogih drugih gradova koji su tu osobinu izgubili", istakao je predsednik.

Predsednik je odgovarajući na pitanje da li je prejak bio odgovor Beograda na neke poteze Crne Gore i Makedonije, te da li je isti odnos prema drugim zemljama, primetio da je o "iživljavanju nad Makedonijom i Crnom Gorom" trebalo možda govoriti u vezi s prethodnim režimom.

"Kod nas ne postoji razlika da li se radi o maloj zemlji, državi regiona, ili nekoj državi EU ili nekoj trećoj, koja, recimo, priznaje Kosovo...Postoje stvari koje se ne rade kada imate prijateljske odnose", naglasio je Vučić.

Govoreći o privremenom povlačenju diplomatskog osoblja iz Makedonije, on je objasnio da su postojale određene aktivnosti našeg južnog suseda koje nisu bile prijateljske i dodao da one nisu imale veze sa UNESKO-om.

"Da li je mera bila snažna ili ne, važno je da je bila delotvorna", naveo je.

Na opasku da je u Novom Pazaru praktično Redžep Tajip Erdogan njega ugostio, Vučić je kazao da je, kada je izašao na binu video da su ga Srbi dočekali sa oduševljenjem, kao i deo Bošnjaka, ali i da ga je jedan deo Bošnjaka izviždao.

foto: Printscreen

Istovremeno, pomenuo je prijateljstvo sa šeikom Muhamedom, koji je, kako je rekao, našu zemlju pomogao novcem i političkim stvarima, te zapitao: "Zašto nam svi oni ne bi bili prijatelji?".

Srbija ne može ćutati na to što su Srbi i Srbija hrvatskim zakonom o braniteljima proglašeni agresorima, rekao je Vučić.

On je u u emisiji "Ćirilica", kazao da ima četiri dana od kada je usvojen Zakon o braniteljima u Hravtskoj.

"Ćutao sam više dana. Pitao sam ljude iz EU šta hoće i šta očekuju od nas? Da ćutimo? To je nemoguće. Nemoguće je i da to prećutimo. Ubačena je Srbija u zakon kao agresor", naglasio je on.

U ovakvim uslovima političke polarizacije i postojanja multipolarnog sveta ne postoji nikakva šansa da Kosovo dobije stolicu u UN, osim dogovora sa Srbijom u kojem ona mora da ima nešto, a ne da nema ništa i da bude ponižena, odgovorio je Vučić.

Na pitanje Sonje Biserko šta je to "nešto", Vučić je rekao da ne želi o tome da govori sada, već će to učiniti u martu ili aprilu.

"A što se tiče onih koji misle da je dovoljno da pritisnete Srbiju i da kažete - vi morate da prihvatite sve, zato što je interes južnog krila NATO-a... Ja vam kažem da me baš briga čiji je to interes. To nije interes Srbije", podvukao je Vučić.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Smeta li NATO saradnja Srbije sa Rusima? Novinar Kurira pitao Stoltenberga ono što drugi nisu smeli!

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić