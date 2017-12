ŽIKA GOJKOVIĆ, LIDER POKS: Monarhija je u biću srpskog naroda

- Iako smo tek oformljeni, a u Beogradu smo krenuli bukvalno od nule, verujem da imamo šta da ponudimo biračima. Na prvom mestu 100 novih, uglavnom mladih, kvalitetnih i nekompromitovanih ljudi koji su sposobni da efikasno reše svakodnevne probleme svojih sugrađanina.



Sa kakvim programom ćete pred Beograđane i ko su potencijalni politički partneri POKS?

- Za razliku od svih ostalih "manjih" stranaka, koje se utrkuju da nađu uhlebljenje kod većih stranaka ili koalicija, smatram da je naša obaveza da se samostalno i iskreno predstavimo biračima. Mislim da je tako pošteno, iako sam svestan da bismo više profitirali ako bismo radili drugačije. Mi želimo da pokažemo da smo drugačiji i da radimo na duge staze. Sve ostalo, bila bi prevara birača. Postizborne koalicije su nešto sasvim drugo, ali još je rano za bilo kakvo licitiranje.



Istraživanja kažu da je svaki 4. građanin Srbije za povratak monarhije, što je vaš centralni cilj. Gde su oni u biračkom telu, kako mislite da ih animirate da vas podrže?

- Istraživanja, nažalost, pokazuju da je oko 30 odsto ljudi za monarhiju. To je samo odraz neznanja, jer smo učili lažnu istoriju. Taj procenat nas ne obeshrabruje, jer znamo da kada mnogi budu progledali, progledaće i Srbija. Zato naš osnovni zadatak mora biti edukacija i otvaranje javnih rasprava bukvalno na svim mogućim mestima. Cilj do kojeg želimo doći je iskreno nacionalno pomirenje, ali do njega moramo stići tako što ćemo znati šta je stvarna istorija i tradicija našeg naroda. U soprotnom nestaće nam i država i narod. Jedinstvo oko najvažnijih tema je ključ našeg opstanka. Previše smo se delili i svađali, od toga smo imali samo štetu. Sada je vreme za sabornost, tako će nas i drugi više ceniti.



Koje bi to današnje slabosti republičkog uređenja mogla da ispravi monarhija u Srbiji?

- Promena državnog uređenja je početak promene jednog rigidnog i okoštalog sistema vrednosti, koji sa malim varijacijama, živimo više od 70 godina. To je i prečica koja nas otvara prema svetu, jer neke od najuticajnijih zemalja u svetu su upravo monarhije. Činjenica je da je Srbija republika samo poslednje 72 godine, a te godine su nam donele mržnju, ratove, podeljenost, bedu i siromaštvo. Naravno, ni monarhija nije idealno rešenje, ali ona je u duši i biću našeg naroda. Tako je bilo oduvek, a mi ćemo dati sve od sebe da tako bude i u budućnosti.



Šta konkretno znači parola "Hoćemo kralja"?

- Mi se ne zalažemo za kult ličnosti, čak ni kada je u pitanju prestolonaslednik, za čiji povratak se zalažemo. Naš kult je ideja, jer u moru bezidejnosti i kratkoročnih interesa, ideologija, tj. vera u cilj oko kojeg smo se okupili, vraća nam nadu da Srbija ponovo može biti poštovana i cenjena kao iz vremena kada je bila monarhija. U svakom slučaju, sledeći beogradski izbori će biti prilika da birači prvi put posle 72 godine zaokruže listu na kojoj piše Kraljevina Srbija.



