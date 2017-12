NISAM JA JEO BIFTEK SA PRELIVOM OD TARTUFA NEGO NEKO DRUGI: Predsednik opštine Plandište tvrdi da nije vređao ratnog veterana, već da mu je neko ukrao identitet

BEOGRAD - Predsednik opštine Plandište i predsednik opštinskog Odbora SNS u tom mestu danas je rekao da nema svoje profile na Twitteru niti na Youtubu i da ne stoji iza kvalifikacija koje je neko izneo na tim lažnim profilima koristeći njegovo ime.

Repac je u saopštenju objasnio da je očigledno da je N.N. lice ukralo njegov identitet i istakao da je podneo krivičnu prijavu za računarsku prevaru protiv N.N lica.

"N.N. lice je ušlo u prepisku sa licem "Ivan Lazarević 78" koji tvrdi da je ratni veteran sa Kosova. Videvši taj članak na portalu, otišao sam u Policijsku stanicu u Plandištu i podneo krivičnu prijavu za računarsku prevaru, ali ću i podnetu tužbu za krađu identiteta protiv N.N. lica koje je bez moje saglasnosti otvorilo profile na društvenim mrežama Youtube pod imenim Mr Jovan Repac“ kao i Twitter nalog pod imenom Jovan Repac" precizira Repac.

Kako kaže jedina društvena mreža koju koristi je Facebook.

Inače na društvenim mrežama se pojavio komentar u kojem se vređa jedan "ratni veteran sa Košova", a koji je navodno Repac postavio.

Repac objašnjava i da je dobio poziv od predsednika Srpskih ratnih veterana, Mileta Miloševića, sa pitanjem da li stoji iza tih naloga.

"Rekao sam da to naravno nije istina i bilo mu je drago što je to čuo, jer smo rešili dilemu. Postavio sam pitanje da li poznaje „Lazarević Ivana“ i dobio sam odgovor da on kao predsednik Srpskih ratnih veterana ne zna o kome je reč" dodao je Repac i ocenio da je sve očigledno "prljava kampanju koja je usmerena protiv Srpske napredne stranke, ali i protiv mene i moje porodice".

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO : EVO KAKO JE U BEOGRADU OŽIVEO MRTAV ČOVEK

Kurir

Autor: Kurir