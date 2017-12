PRALJAK NUDIO MLADIĆU OTROV, SIN GENERALA VRS U ŠOKU?! Darko Mladić: Mnogo brinem za oca, u Hagu je sve moguće!

„Nije isključeno da je Slobodan Praljak nudio mom Ratku otrov i savetovao ga da to popije uživo ukoliko ga osude na doživotnu robiju”, ovim rečima je Darko Mladić, sin generala VRS Ratka Mladića prokomentarisao navode da je hrvatski general Slobodan Praljak, koji je nakon izrečene presude izvršio samoubistvo ispijanjem otvora, ranije to predlagao Mladiću.

foto: Zorana Jevtić

Navodno, nekoliko dana pre nego što je Mladiću izrečena presuda, Praljak je insistirao da njih dvojica popričaju nasamo.

NIJE HTEO NI GROBA, NI POGREBA: Praljkovo telo u najvećoj tajnosti stiglo u Zagreb, a evo da li mu je ispunjena poslednja želja

"Tada mu je Praljak rekao da može da mu nabavi otrov, koji bi mogao da popije ako ga osude na doživotnu kaznu zatvora, rekao mu je da bi tako ostao upamćen u istoriji, a da bi istovremeno bacio najveću ljagu na Haški sud. Mladić je bio šokiran i rekao mu je da bi to za njega bio kukavički postupak, da on želi da se bori i dokaže šta je istina, a ne da beži", kaže izvor.

foto: Printskrin

U tom momentu, priča sagovornik, Mladić navodno nije mogao ni da nasluti da će za nekoliko dana taj isti otrov ispiti Praljak.

KO JE POKUŠAO DA UBIJE SRPSKOG GENERALA 1996! MLADIĆ OTKRIVA U PISMU IZ HAGA NAJVERNIJEM SABORCU: Strefio me udar! Otkud u mojoj sobi onaj mrtav miš?!

"I to zbog činjenice što se znalo da će hrvatski general uskoro izaći na slobodu, budući da je odslužio dve trećine kazne. I dok je Radovan Karadžić govorio o Praljku i njegovom postupku preko brata Luke, Mladić se jednostavno nije oglašavao, što je potpuno logično, jer verovatno još ne može da se oporavi od šoka", navodi izvor.

foto: Profimedia

Navode je indirektno potvrdio i Darko Mladić, sin Ratka Mladića.

GENERAL U TEŠKOM STANJU Darko Mladić: Moj Ratko je mnogo loše, može da umre

"Ja o tome ne znam ništa. Ali ne mogu da kažem da ne verujem u tu priču, jer ništa ne bih isključio, u Hagu je sve moguće. O Praljku smo otac i ja kratko pričali i dogovorili smo se da mi to u suštini ne komentarišemo, samo možemo da kažemo da je očigledno veliki propust na strani Tribunala što se uopšte to desilo. Mi stalno upozoravamo na to da oni jedno govore o sebi i svojim standardima, a da se tamo dešava nešto sasvim drugo. Praljak nije prvi zatvorenik koji je sebi oduzeo život tamo, to je bilo teatralno i pred očima celog sveta, ali to nije prvi slučaj i to pokazuje stvarno stanje stvari tamo", kaže sin generala VRS.

foto: Zorana Jevtić

Darko dodaje da užasno brine za oca jer mu je zdravstveno stanje sve lošije.

"On uopšte nije dobro. Mi se borimo da mu odobre lekare, a još nam ne odgovaraju na taj zahtev. Mnogo smo zabrinuti. Ratko se na suđenju trudio da izgleda koliko-toliko dobro, ali sada je znatno lošije", kaže Darko.

(Kurir.rs/Alo/Jelena Đondović/Foto: EPA, Fonet)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV ISPRED KUĆE GDE JE UHAPŠEN RATKO MLADIĆ:niko raspoložen za razgovor

Kurir

Autor: Kurir