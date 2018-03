BESNI RAT SPS I DS: Pljušte prozivke na Tviteru među poslanicima!

Nakon što je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković prekinula sednicu, tvrdeći da je poslanik DS Balša Božović pretio da će ošamariti predsedavajućeg Đorđa Milićevića (SPS), što nije zabeleženo u stenogramu, oštra svađa buknula je potom na Tviteru, kada je poslanik SPS Dejan Radenković poručio Božoviću da je klošar i budala, a ovaj mu nije ostao dužan.



Božović je zatim uzvratio socijalisti Adenkoviću da razume njegovu lojalnost prema naprednjacima.

- Deki, razumem tvoju lojalnost SNS, samo nemoj ovde da pišeš ove gluposti, a onda da mi se kezis u sali - napisao je Božović dok je od Radenkovića stigla poruka da se niko iz SPS ne plaši nikoga iz DS.

- Nismo se takvih plašili ni 2000, a sad se tek ne plašimo. Budi čovek bar na sekund i napiši šta si sve rekao Milićeviću. Zamena teza ne prolazi - napisao je socijalista.

Častili se



Radenković je takođe častio Božovića popularnom srpskom uzrečicom „budala“, i dodao i da se klošarski ponaša.

- Kakve veze im tvoje klošarsko ponašanje sa ovim što pišeš? Kezim se budalama kao što si ti. Sve ovo Balša govori o tebi. Đorđe tebi nikad ne bi rekao, niti bilo ko iz SPS, ono što si ti njemu rekao - napisao je Radenković, a Božović odgovorio da nije pristojan.

- Nisi baš pismen, Deki. O pristojnosti da i ne govorim. Valjda se nije uplašio Milićević toliko da moraš ti da ga braniš tako što ćeš me vređati. Dovoljno si se uvukao naprednjacima. Pohvaliće te šef Vučić - napisao je Božović.



Prema beleškama, Božović je posle izlaganja ministra finansija Dušana Vujovića tražio repliku, ali mu je Milićević rekao da nema osnova i upitao ga po kom osnovu želi da replicira. Nakon što je Božović Milićeviću rekao da ne bude bezobrazan, predsedavajući mu je poručio: „Prvo, ne možete tako da mi se obraćate.“



Zatim je poslanik DS uzvratio: „Kako se ponašaš? Pitao si me i onda me slušaj. Nemoj da me prekidaš u pola rečenice.“ Ovakav način ophođenja očigledno da je Milićeviću zasmetao, pa je Božoviću rekao: „Ja vama persiram, ali sam se okrenuo na drugu stranu jer sam...“,na šta je Božović dodao: „Ne mogu da ti persiram.“

Dobio opomenu



Predsedavajući je potom poslaniku DS izrekao opomenu, nakon čega se stenobeleške nastavljaju posle pauze, kada je Gojkovićeva preuzela vođenje sednice i napravila još veći haos.

- Poštovani poslanici, izričem opomenu Balši Božoviću zato što je, kad sam ušla u salu, potpredsedniku rekao: „Hoćeš da ti zavalim šamarčinu“ i to javnost Srbije mora da zna. Ovo je stvarno prevršilo svaku meru - rekla je Gojkovićeva koja je, prema rečima Božovića, izmislila pretnje jer u stenobeleškama njih nema.



Cirkus SLUČAJ MIŠ

Lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović nedavno je mišem od laptopa gađao u lice predsednika Administrativnog odbora Skupštine Aleksandra Martinovića (SNS). Incident se dogodio na sednici tog odbora koji je raspravljao o novčanom kažnjavanju poslanika zbog izrečenih opomena. Prethodno je, naime, Martinović Obradoviću, kome je ranije izrečena mera udaljavanja sa sednice Skupštine Srbije na 20 dana, izrekao opomenu.



