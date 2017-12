JEREMIĆ O BOJKOTU LOKALNIH IZBORA U 5 OPŠTINA: Narodna stranka neće davati legitimitet banditizmu i bezakonju

Narodna stranka bojkotuje vanredne lokalne izbore u pet opština jer ne želi da bude deo propagandnog paketa vlasti i neće da daje legitimitet "banditizmu i bezakonju", izjavio je danas predsednik te stranke Vuk Jeremić.

"Izbori zakazani za 24. decembar nisu samo nelegitimni nego su i dobrim

delom nezakoniti“, rekao je Jeremić televiziji „Naša“.

Jeremić je objasnio da su u Pećincima, Mionici i Negotinu lokalni parlamenti raspušteni bez ikakvog valjanog razloga.

"U Mionici je, recimo, lokalni parlament raspušten 25. oktobra, a po zakonu izbori nisu mogli biti raspisani pre 25. novembra i to za najmanje 45 dana, dakle, za januar. Stoga je jasno da je održavanje tih izbora 24. decembra nezakonito," rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da je vlast odlučila da veštački izazove vanredne izbore na selektivnim lokacijama u kojima, zahvaljujući maksimalnoj zloupotrebi aparata sile, ima kapacitet da dostigne minimum dve trećine glasova i odbornika.

"Kada govorim o primeni sile, govorim o prinudama, otpuštanjima, pretnjama i fizičkom nasilju. Dakle, sve osim normalnih okolnosti", rekao je Jeremić.

Lider narodnjaka je naveo da je režimu, da bi se to legitimizovalo i legalizovalo, potrebno da neko van vlasti prihvati da se sa njima "uhvati u kolo", tj. da na takvu igru pristane.

"Taj bi za nagradu dobio mrvice sa stola vlasti, i na osnovu tih mrvica se proglasio za tobožnjeg stožera opozicije. Narodna stranka na to ne pristaje", rekao je Jeremić.

Jeremić je kao netačne odbacio navode da je Narodna stranka bojkotovala izbore jer nije mogla da skupi potpise.

"Mogli smo da skupimo potpise u svim opštinama, osim u Preševu, zbog tamošnje etničke kompozicije i drugih okolnosti. U Pećincima smo čak imali odbornike. Ako je LDP, koji je statistička greška, uspeo da skupi potpise u Pećincima, da li neko zaista misli da Narodna stranka ne bi uspela potpise", rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je Predsedništvo Narodne stranke još pre mesec dana donelo formalnu odluku da bojkotuje lokalne izbore u tih pet opština.

"Tu odluku nismo objavili jer smo htelo da to učinimo zajednički sa drugim opozicionim akterima i uradili smo to čim su i drugi partneri bili spremni. Bilo bi dobro da smo to uradili ranije, ali bojkot je principijelan stav i pozdravljam sve koji su se tome pridružili", rekao je Jeremić.

(Kurir.rs/Foto: Promo)

