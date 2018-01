BEKUTA I MACURA: Vojo, razbile bismo te na izborima!

Estradne zvezde poručuju lideru radikala da se zapita šta to pogrešno radi kad bi narod pre glasao za njih nego za njega

Lider SRS Vojislav Šešelj u ozbiljnom je bedaku otkad su izašle kvote na kladionicama za beogradske izbore, na kojima stoji jako loše - za njega bi glasalo znatno manje građana nego za portparolku Hitne pomoći Nadu Macuru, estradne zvezde Anu Bekutu, Cecu Ražnatović, Jelenu Karleušu, Mariju Šerifović...



Šešelj je na srpskim kladionicama izuzetno loše prošao jer se na jedan uloženi dinar dobija čak 5.000 dinara ukoliko postane gradonačelnik.



Bekuta kaže da nije iznenađena rejtingom koji joj daju kladionice.

- Ne znam koliko je Šešelj dugo u politici, ali ja sam na estradi 32 godine, poznajem svaki dom kulture, svaku halu, svaki deo naše Srbije. Mnogo me ljudi voli i podržava. Toliko sam ljudi srela i pomilovala svojom pesmom pa me uopšte ne čudi što mi daju takav rejting - kaže Bekuta, koja priznaje da joj imponuje to što je oduvala neke političare, pa i lidera SRS Vojislava Šešelja.

Ona naglašava i da je politika ne zanima, te da nije opasnost političarima. Kaže i da nema potrebe da se Šešelj ljuti, te da ga ceni kao političara:



Poruka



- Veoma ga poštujem i znamo se dugo, oduvek me je fascinirao svojim umom, brzo misli, veoma je duhovit... Ipak, ovo mu je verovatno poruka da mora nešto da promeni. Evo, mogao bi da me uzme za savetnika. Šalim se.



Na pitanje da li će sada Milutin Mrkonjić, njen izabranik, biti ljubomoran, Bekuta nam kaže da neće, te da ga i on ceni. A onda se uključio i Mrkonjić da nas lično uveri u to:

- Ma kakvi ljubomoran! Šešelj ima i moje simpatije, mi smo oduvek bili dobri. A posebno me fascinirao u Hagu.

Preporučuje sebe



Ni Nada Macura nije iznenađena što joj više veruju nego Šešelju.

- Znam da me ljudi vole i u Beogradu, a pogotovo u ostatku Srbije i takva popularnost me ne iznenađuje. Nisam razmišljala o tome da li bih prihvatila ponudu neke partije ili liste da budem njihov kandidat, ali ne vidim ništa loše u tome. Mislim da bih ja kao gradonačelnik odgovorila svim izazovima, s obzirom na to da vodim jako tešku službu i da tu nema greške - kaže Macura:

- Znam da imam veće šanse i od Šešelja, ja nemam mrlju ni u karijeri, ni u životu, nikakav skandal i ubeđena sam da bih razbila na izborima mnoge iz sveta politike, estrade ili sporta. Mislim da sam poštena i iskrena. Nije me još uvek niko konkretno zvao, ali bih volela da budem na listi za gradonačelnika.



Nadine kvalifikacije ODLUČIVALA SAM O ŽIVOTIMA LJUDI

Na pitanje šta to nju kvalifikuje za gradonačelnika, Macura kaže: - Imam razumevanje za ljude, a to je nešto osnovno što je potrebno. Završila sam zaista tešku specijalizaciju, na kojoj sam reanimacijom odlučivala o životima ljudi, i zato mislim da bi i ovo bio dobar izazov.

