VUČIĆ: Pogodile su me reči mitropolita Amfilohija i vladike Teodosija

Komentarišući izjavu mitropolita Amfilohija o Kosovu i Metohiji, predsednik Srbije rekao je da su ga reči mitropolita pogodile.

Dodaje da je najbolji komentar na Amfilohijevu izjavu dao patrijarh srpski Irinej kome Vučić veoma zahvaljuje zbog toga.

"Nije me pogodio Apel koji potpisuju Ković, onaj iz Dveri što bije žene Obradović, Maršićanin, ona što bi da ukine Darvina. Pogodile su me reči mitropolita Amfilohija, pogodile su me reči vladike Teodosija ukoliko je potpisao, on zna koliko je ko uradio za KiM", rekao je Vučić.

"Vladiku Teodosija pitam koliko je neko pomogao srpskoj crkvi i KiM kao onaj kome je on ime hvalio, a zove sa Aleksandar Vučić?", rekao je predsednik.

Kaže da su u Srbiji izgleda najveći rodoljubi oni koji su uspeli da izgube Crnu Goru, oni u čije je vreme proglašena nezavisnost Kosova, oni dežurni rodoljubi koji su spremni da ginu da budu bogatiji.

"Ja nisam spreman da ginemo. Ja nisam plašljiv, ali neću da brinem ne samo za budućnost Danila, Milice i Vukana i vaše dece tako što ću da kažem idi da ratuju, hoću da im sačuvam mir i budućnost", rekao je Vučić.

Istakao je da u poslednjih pet godina nije bilo nijedno etnički motivisano ubistvo Srbina na Kosovu i Metohiji, od Briselskog sporazuma.

"Junak je onaj koji čuva srpske glave na Kosovu i Metohiji, ko se borio za Bogdana Mitrovića. Znate koliko bi bio držan da Srbija nije jaka? Četiri godine", rekao je Vučić.

Poslednje četiri godine su jedine četiri godine kada nije smanjen broj Srba na KiM. Zar to nije rezultat, upitao je Vučić.

Naveo je da je vlada mnogo uradila za srpske manastire na KiM i pokazao fotografije obnovljenih manastira.

Neću da odgovaram mitropolitu Amfilohiju, jer ja neću da odgovaram SPC, neću jer to nije dobro za narod, neću da delim narod, rekao je Vučić.

