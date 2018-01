VUČIĆ: Ubistvo Ivanovića je direktan pucanj u Srbiju!

Učinili smo da cela Srbija vidi lice naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da njihova patnja i problemi dobiju lice, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o susretu sa Srbima iz pokrajine u Lapoljem selu, tokom njegove posete Kosovu i Metohiji.

Vučić je u intervjuu za Hepi tv istakao da smatra da je cela Srbija mogla da vidi u kakvim teškim okolnostima živi naš narod na Koaovu.

"Pokazali smo da želimo da čujemo te ljude", rekao je Vučić.

On je ukazao da se Srbi, na žalost, i dalje iseljavaju, zbog političke nestabilnosti, nerešenog statusa Kosova i pritisaka na njih, ali je velika stvar, prema njegovoj oceni, što većina želi da ostane i da živi na Kosovu i Metohiji, a država mora da učini da im pomogne u tome.

foto: PrintScreen

On je rekao da bi bio zadovoljan posetom i samo da se pomoglo malom Vasiliju, kojem treba operacija, kao i sinu majke sa šestoro dece da dobije posao, kao što se učinilo.

Ukazao je da je razgovarao sa Srbima iz centralnog Kosova, Kosovskog pomoravlja i Metohije, a da su neki, još dok je trajao razgovor sa tim ljudima osuli drvlje i kamenje, zbog toga.

Vučić je precizirao da se 62 ljudi javilo, da su govorili o opštenacionalnim problemima, ali i o ličnim probloemima koji ih tište.

"Nisam razumeo čemu histerična kritika ili napadi zbog tog razgovora sa ljudima, a cela Srbija je mogla da vidi pod kakvim teškim okolnostima ljudi dole žive", rekao je predsednik Srbije.

"Za nekoliko porodica ili desetina porodica uspeli smo da učinimo nešto što niko nije učinio za njih u prethodnih 10 ili 20 godina", rekao je Vučić.

Odgovor na pitanje koga je najviše pogodilo ubistvo Olivera Ivanovića, izuzimajući njegovu porodicu, i u koga je pucano pucnjem u Ivanovića upućuje na motive i moguće nalogodavce tog ubistva, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Hajde da vidimo motive. Ne računajući Ivanovića i njegovu porodicu, to je direktan pucanj u Srbiju, samo dva dana pre toga ja saopštavam da nemamo nijedno etnički motivisano ubistvo na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić za Hepi tv.

"To je bio direktan pucanj u Srbiju, da se preuzme sever, da se unese trajna nesigurnost u naš narod na Kosovu i Metohiji i da se unesu nove podele, problemi i nestabilnost u Srbiji", ocenio je predsednik Vučić.

Neki su, kaže, mislili da je sad bila prilika, posle ubistva Olivera Ivanovića, da "raščiste" sa severom Kosova, odnosno da izvrše tihu okupaciju severa

Kosova i Metohije i da uđu sa jedinicama ROSU, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da Srbija to nikada neće dozvoliti Prištini i sponzorima kosovske nezavisnosti.

foto: PrintScreen

"Njihov cilj, onih koji su stvarali takozavno Kosovo, nesumnjivo jeste da uđu na sever po svaku cenu i na svaki način, jer time prestaje svaki razlog za bilo kakve razgovore o bilo čemu", rekao je Vučić u emisiji Chirilica na Hepi televiziji.

Onima koji su njega optužili, Vučić je odgovorio da je to bio sramno i mučno, i da nije od onih koji se krije, ćuti i moli da se ne objavi da su rekli da je ubica.

"Ja sam kriv što sam rekao da nisam ubica, nego sam tom čoveku pomogao. Da li će ikada o tome hteti da govori neko iz porodice to je njihova stvar. Pomagao sam mnogo", naglasio je Vučić.

Rekao je da oni koji govore da je on kriv nisu normalni, te ukazao da je Ivanovića i njegova suprugu viđao više puta u vladi i predsedništvu.

"Mislim da nema nijednog drugog političkog lidera, a ne šefa države ili vlade koji se viđao više sa članovima njegove porodice", naglasio je on.

Vučić je ukazao da on ne optužuje po sitoj matrici druge, da ne insinuira da su Djilas, Tadić, Jeremić ubili Ranka Panića, oni koji su krili 15 dana da je čovek ubijen.

"Odakle vam kako takve ludosti", upitao je dalje dodajući da postoje ljudi koji žele da se dočepaju para i stare vlasti u različitim sferama života i društva, a koji ne prezaju ni od čega.

Na priče o "crtanju meta" Vučić je upitao za kakve ste vi iz DS spotove emitovali o Tomislavu Nikolicu i svima nama, to značu da su mu stabili metu pet hiljada puta".

Za njih je kazao da podržavaju one koji govore o njemu da je veleizdajnik, a kada ode na Kosovo i Metohiju da pokaže da to nije, onda je nacionalista ili za povratak fašizma.

"Mrze me zato što neću da dozvolim da sam ubica i lopov. Nisam ubica i lopov, nisam uzeo 500.000 za izbeglice da se registruju, kao što je to uradila Sanda Rašković Ivić, da ne govorim o stanovima UNHCR-a. Neću da vam dozvolim da radite to", podvukao je Vučić.

foto: Printscreen

Vezano za priče da iza ubistva Ivanovciha stoji Milan Rodojičić Vučić je kazao da će, ako je on ubica, ili bilo ko drugi biti uhapšen, ali da se za to moraju pronaći dokazi.

"Nisam spreman da donosim zaključke o počinjenju najtežih krivičnih dela na osnovu natpisa novina i nečijih želja. Suviše je to ozbiljna kvalifikacija da bi neko smeo da se time igra", kritikovao je on.

Podsetio je da Priština ima efektivnu vlast pa neka kažu ko je ubica, dodajući da oni vode istragu, da neće da rade sa srpskim vlastima, već samo razmenjuju informacije.

"Neka oni pronađu ko je ubio Olivera. To je ključno pitanje. Ako oni kažu da je neko sa severa zato što je bio u sukobu, a zamislite koliko bi morao da bude iracionalan i glup, zato što bi svima bilo jasno na koga će sumnja da padne, biće uhapšen. Nemojte svi su krivi i odgovorni što nam se tako sviđa, jer bi se tako mogli dočepati beogradske kase. Sve se svede na pare koje bi u svoje bisage da strpaju", zaključio je Vučić.

On je rekao da na severu nesumnjivo ima kriminala i korupcije i da u tom pogledu tamo svakako nije dobro stanje.

Država će, rekao je, naći način da se sa tim nosi, da reaguje na nivou centralne Srbije po prijavama koje dođu sa severa Kosova, naravno, ističe, ako nađe zakonita rešenja da se sa takvim stvarima nosi.

Moramo da se obračunamo sa našim kriminalom i korupcijom - pronaći ćemo mehanizme - neće biti uvek i sasvim dovoljni ali će neki mehanizmi postojati.

Ali, pri tom rekao je Vučić, moramo da budemo vrlo oprezni i obazrivi, da ne nateramo ljude da počnu da poštuju druge pravne sisteme i druge takozvane države.

Ove godine krećemo u izgradnju stanova

Vučić je najavio da će se ove godine krenuti u izgradnju 8.680 stanova za pripadnike službi bezbednosti, čime će biti rešeno stambeno pitanje jedne trećine pripadnika bezbednosnih snaga.

On je rekao da će kvadrat stana u Beogradu, u okviru tog državnog projekta, neće koštati više od 550 evra, uz najbolje kreditne uslove i uz učešće države, a u drugim gradovima cena će biti ispod 450 evra.

Predsednik je dodao da se priprema taj projekat i zahvalio predsednici vlade Ani Brnabić koja se, kaže, tome potpuno posvetila.

"Ići ćemo sa leks specijalisom da bismo mogli i brže da idemo. Ove godine ćemo odmah da rešimo jednu trećinu bezbednosnih snaga, sledehe godine i više od toga", rekao je Vučić.

