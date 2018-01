HAOS U KOALICIJI: Mrkonjić započeo rat SPS i SNS zbog Đilasa!

Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić ishvalio je bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa kao „dokazanog stručnjaka“ s kojim bi ponovo sarađivao, što je izazvalo burne reakcije i kod socijalista i kod naprednjaka. Između ostalog, on je izjavio i da naprednjaci „teško prihvataju kritike“.

- Uvek sam sa svakim od dokazanih stručnjaka spreman da sarađujem. Tu za mene nema nikakvih političkih konotacija - izjavio je Mrkonjić za jedan dnevni list, dok je na pitanje da li bi socijalisti nakon izbora trebalo da nastave saradnju sa SNS u gradu, rekao:

- I ova generacija beogradskih političara uradila je dosta. Jedini problem je što teško prihvataju sugestije i kritike.

foto: Zorana Jevtić



Tim povodom, šef diplomatije i lider SPS Ivica Dačić našao se u čudu i jasno poručio da „ne određuje Mrkonjić politiku stranke“.

- Uz dužno poštovanje, Đilas i on mogu privatno da sarađuju koliko hoće, pošto će imati dosta slobodnog vremena - Mrka kao počasni predsednik i Đilas kao propali kandidat - rekao je Dačić i dodao da je za socijaliste neprihvatljiva saradnja s Đilasom.

- Upozoriću ga da vodi računa šta priča - rekao je Dačić, dok je Mrkonjić uzvratio da „ima pravo na lični stav“.



Kandidat SPS za gradonačelnika Beograda Aleksandar Antić kaže da je Mrkonjićeva izjava „samo njegov lični stav“.

- To svakako nije stav SPS, niti ga ja delim. Ni kada je reč o nekakvoj saradnji sa Đilasom, koji je naš politički protivnik, a naročito kada je u pitanju odnos socijalista i SNS. Socijalisti imaju izuzetno dobru dugogodišnju saradnju sa SNS i oni su naš strateški partner, sa kojim delimo i viziju i planove kako za Srbiju tako i za razvoj Beograda. Apsolutno je netačno da u SNS teško prihvataju kritiku - rekao je on i dodao da su njegova iskustva potpuno suprotna.



Ministar državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednik SPS Branko Ružić smatra da je saradnja SPS-SNS na čvrstim nogama.

- Saradnja dve stranke je granitno jaka i ni na koji način ne može biti ugrožena bilo čijim ličnim stavom koji ne korespondira s realnom politikom koju SPS vodi.

foto: Marina Lopičić



Na Mrkonjićeve izjave reagovao je i ministar policije i član Predsedništva SNS Nebojša Stefanović.

- To je njihovo pravo i mogu da se odrede prema Đilasu i saradnji s njim kako god hoće. Mi mislimo sve suprotno, ali to pokazuje koliko je Aleksandar Vučić bio u pravu kada je rekao da bi se svi lako ujedinili da zaštite sopstvene interese, a ne interese građana - rekao je Stefanović, dok poslanik SNS Vladimir Đukanović ne vidi da „SNS ima ikakvu potrebu da se bavi Mrkonjićem“ jer je to pitanje za Dačića.



Zorana Mihajlović OD MRKONJIĆA ME VIŠE NIŠTA NE IZNENAĐUJE

Osim što je Mrkonjić često ulazio u verbalni sukob sa ministarkom saobraćaja i građevinarstva Zoranom Mihajlović, koja mu na brojne prozivke nije ostajala dužna, nju ni ova poslednja Mrkonjićeva izjava nije iznenadila. - I šta očekujete od Mrkonjića? Ja upravo sve što je rekao - rekla je ona. Na pitanje da li bi zbog takvih izjava Mrkonjić mogao da popije i neki ukor, poručila je: - To je posao za Dačića.

Foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić

