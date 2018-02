DA SE NE LAŽEMO O SARADNJI SA NATO: Komandant NATO se divi Dečanima, Gračanici i Pećkoj patrijaršiji

On je pokazao fotografiju za koju je rekao da je veoma ponosan što je

ima. Poklonila mu je

visokorangirani oficir u nemačkoj vojsci Helga Lute, koja je bila u

Nišu sa još nekoliko NATO oficira u srpskom 63. padobranskom

bataljonu.

- Ja sam kvalifikovani padobranac. Oni su zajedeno radili,

razmenjivali informacije kako jedna profesionalna vojska deluje i kako

funkcioniše NATO. Na kraju, poklonili su višem naredniku Lute značku

63. padobranskog bataljona, ona ga je donela meni i ovo stoji u mojoj

kancelariji u Napulju kao podsetnik na bliske odnose koje smo

uspostavili sa vašom vojskom – kaže Fogo.

Komandant juznog krila NATO za Kurir kaže da je atentat na Olivera

Ivanovića „nešto užasno što se dogodilo“.

- To je ubistvo koje se desilo usred bela dana, a za takve stvari nema

mesta ni u jednoj demokratiji na svetu. Snage Kfora su pod mojom

komandom, preko hiljadu njih održavaju bezbednost i stabilnost na

Kosovu. Dok je ubistvo bilo zlo i tragično, događaji posle toga nisu

vodili do daljeg nasilja. Zasluge za to idu kosovskoj policiji koja

sprovodi istragu, vašem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je posetio

Kosovo prošlog vikenda i svojim prisustvom i razgovorom sa kosvskim

Srbima mislim da je smirio situaciju… - ističe Fogo.

Admiral Fogo je veliki poštovalac hrišćanske umetnosti i poseduje

veliku kolekciju ikona.

- Otišao sam u Dečane da upoznam Oca Savu, tog čoveka mira i

pomirenja, naučnika koji perfektno govori engleski, poznaje dobro

ljude sa obe strane konflikta i koji je u jednom od najlepših

manastira u kojima sam ikada bio. Manastir je star 700 godina, otac

Sava me je poveo u razgledanje i sada mi je potpuno jasno zašto su

Dečani, Gračanica i Pećka patrijaršija toliko važni pravoslavnoj crkvi

u Srbiji i na Kosovu. Juče sam obišao Hram Svetog Save i baš sam

impresioniran onim što sam tamo video. Jasno je da je to deo srpskog

društva koji znači mnogo ljudima ovde. Ta mesta treba zaštititi i

sačuvati, a to je upravo ono što mi radimo – zaključio je Fogo.

