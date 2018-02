NAPREDNJACI U NASELJU LEŠTANE: Ono što obećavamo, to i ispunimo

Glasajući za listu "Aleksandar Vučić- Zato što volimo Beograd" glasate da se Beograd razvija, glasate za sebe, svoju decu i unuke, za to da Srbija konačno postane uređena, normalna zemlja u kojoj će moći da se živi pristojno, u kojoj će ljudi moći pošteno da žive od svog rada, poručio je kandidat za gradskog odbornika sa te liste Goran Vesić.

On se večeras u gročanskom naselju Leštane družio sa penzionerima opštine Grocka i rekao da je u poslednje četiri godine samo na teritoriji te opštine asfaltirano više od 80 kilometara puteva i ulica.

U prethodne četiri godine u prigradska naselja uloženo je 350 miliona evra, što je više nego od 2008. do 2012. godine, kada je za tu namenu uloženo manje od 100 miliona evra, rekao je Vesić.

"Mi nismo neko ko obećava u prazno. Ono što obećavamo, to i ispunimo i to je prvi razlog zašto treba da podržimo listu 'Aleksandar Vučić-Zato što volimo Beograd', zato što su za nas pođednako važni i Boleč i Ritopek i Skela i Umčari i Grocka i Kaluđerica kao i Terazije. To smo pokazali u prethodne četiri godine i sa tim moramo da nastavimo", poručio je Vesić.

Navodeći da je prosle godine u Beogradu izdato građevinskih dozvola za milion kvadrata, on je podsetio da svako ko dobije građevinsku dozvolu plaća naknadu za građevinsko zemljište, a od tih para rade se kanalizacija, vodovod, putevi, škole, vrtići...

"Kada vidite Vučića da se sastaje sa svetskim državnicima to je signal stranim kompanijama da treba da investiraju u Srbiju, kao i poziv turistima da dođu u našu zemlju, a sve to Srbiji donosi priliv novca", naglasio je Vesić.

On je rekao da je važno da nastavimo jedinstvenu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Srbije, Grada Beograda i opštine, jer kako je dodao, samo tako možemo da napredujemo.

"Mi smo u poslednje četiri godine pokazali šta znači kada imamo jedinstvenu politiku koja je doprinela tome da Srbija počne da se menja na bolje i razvija", rekao je Vesić i istakao da se glasanjem za listu "Aleksandar Vučić- zato što volimo Beograd" glasa za političku stabilnost, mir, nove investicije i nova radna mesta.

"Za poslednje četiri godine broj nezaposlenosti u Beogradu je sa 108.000 smanjen na 87.000. U Beogradu su prvi put, posle 10 godine, počele da se otvaraju fabrike. Ne smemo da stanemo i zato nam treba svaki glas. Oni koji su protiv toga, oni ne žele da pobede na beogradskim izborima, već da sruše Vučića. Oni misle da će njihova pobeda biti početak rušenja Vučića, a to znači kraj stabilnosti i investicija i zato je veoma važno da svi izađemo na izbore", istakao je Vesić.

Prema njegovim rečima, Srbija danas po prvi put u novijoj istoriji ima suficit.

"Zato su povećane penzije 1. januara i zato je danas Vučić najavio da će do kraja godine još jednom biti povećane", naglasio je Vesić.

Sa penzionerima se družio i predsednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, koji je rekao da ta opština vodi računa o svim svojim građanima, a naročite o penzonerima za koje su, između ostalog, organizovani besplatni izleti širom Srbije.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović