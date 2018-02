HRVATSKI MEDIJI U ŠOKU: Evo kako je Vučić matirao Kolindu

porazio je do kolena

I drugi dan prve zvanične posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj u centru je pažnje hrvatskih medija, koji različito ocenjuju susret zvaničnika dvije zemlje – od toga da je prvi rezultat ostvaren na simboličnom nivou, do toga da je Vučić donesenom dokumentacijom o nestalim Srbima, a ne Hrvatima, porazio svoju kolegicu "do kolena".

Večernji list piše da je razgovor predsjednika dve države na svečanoj večeri bio nešto opušteniji i da se kretao od "bratske ljubavi" do "vekovnih mržnji".

Iako ovo nije prvi takav susret visokih zvaničnika Hrvatske i Srbije, list konstatuje da se odnosi Hrvatske i Srbije, odnosno Srba i Hrvata mogu regulisati ili nekakvim nadnacionalnim projektom ili međunacionalnom mržnjom i sukobima.

Primećuju i da su se Vučić i Grabar-Kitarović bavili "ideološkim temama" i "prizemnim stvarima", poput onog ima li neko srpsko selo struju, put ili školu.

Spisi osoba iz Dvora na Uni

Portal Dnevno piše da je predsednik Vučić porazio hrvatsku koleginicu "do kolena" tako što je na Pantovčak doneo dokumentaciju nestalih, ali ne Hrvata, kako se očekivalo, nego Srba.

"Radi se o nekoliko desetina uvezanih spisa i matičnih knjiga iz Dvora na Uni, koji datiraju iz '90-ih godina", piše Dnevno i dodaje da su pogrešili svi oni koji su se poveselili, misleći da su u pitanju podaci o pobijenim Hrvatima, koji se i dan-danas vode kao nestali.

Portal piše da je reč o dokumentaciji kojom je Srbija uoči Vučićevog dolaska brižljivo arhivirala podatke o Srbima, nestalim mahom tokom vojno-policijske akcije "Oluja".

Ocenjujući to kao smelost srbijanskog predsjednika, ovaj medij konstatuje da to ide u prilog činjenici da je on "uistinu vešt političar, koji je na hrvatsko insistiranje o davanju informacija što se tiče nestalih Hrvata odgovorio šah-mat potezom, prvi podastirući dokumente na koje odgovor treba dati Hrvatska".

Time je, smatraju, Vučić poručio da će biti spreman na sedeći korak tek nakon što Hrvati kažu šta znaju o srpskim žrtvama.

Hebrangovi komentari

Ovaj portal napominje i da je predsednik Vučić, kasneći na sastanak s privrednicima, gde ga je čekala i Grabar-Kitarović, komentarisao u izjavama čak i stanje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi.

Međutim, koliko predsednik Srbije nije bio dobrodošao u Hrvatsku potrudio se da pojasni nekadašnji zvaničnik, bivši diplomat i član HDZ-a Andrija Hebrang, koji je rekao da je "Vučić zadnja osoba s kojom treba da se priča o pomirenju".

"On, dok hoda po Hrvatskoj, misli da je u Srbiji", naveo je Hebrang, preneo je portal Net.hr.

Hebrang, naime, smatra da Vučić izbegava da rešava sva otvorena pitanja, te navodi da mnogi ističu primer Njemačke i Francuske, podsetivši da se ipak Njemačka prvo izvinila Francuskoj, pa potom platila ratnu odštetu da bi na tim temeljima gradile odnose koje te dve zemlje imaju i danas.

