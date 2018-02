(KURIR TV) DA SE NE LAŽEMO SA DRAGANOM ĐILASOM: Sada se ne borim protiv Vučića, raskinućemo ugovor o „Beogradu na vodi“

On je u razgovoru sa autorom emisije Ratkom Femićem rekao da se vraća u politiku jer mu se ne dopada kako izgledaju Srbija i Beograd, dodavši da je trenutno stanje u našoj zemlji loše i da neće biti bolje.

Na pitanje novinara da li je ikada dobio krivičnu prijavu na osnovu optužbi u javnosti, Đilas je odgovorio da nije i da je kada je bio gradonačelnik Beograda radio sve legalno.

Kandidat za gradonačelnika je rekao da za projekat Bulevara kralja Aleksandra Beograd, kada je on bio na mestu gradonačelnika dobili nagradu i 6 miliona evra za najbolji projekat te godine u Evropi.



Osvrnuvši se na kampanju Đilas je rekao da je 1992. na RTS-u bio u emisiji od 45 minuta, a danas, posle 26 godina, doživeo sam to da imam 10 minuta na tom istom javnom servisu.

Đilas je rekao da ne želi da priča o tome šta je vlast loše uradila, i na pitanje novinara kako se nije setio da napravi fontanu na Slaviji, on je odgovorio da nije suština u fontani već u podzemnim prolazima za

pešake koji su bili planirani.

Đilas je naglasio da je 110.000 evra izdvojeno je za toalete u zgradi Starog dvora, zapitavši se da i zaista nema ništa preče od toga.

Kandidat za gradonačelika je napomenuo da sadašnja vlast pravi kampanju na tome šta sam on uradio pre šest godina, a ne na tome šta su oni uradili za ove četiri godine.



Vrativši se na priču o kampanji, Đilas je rekao da će vratiti sve što je ukinuto, da garantuje da će ponovo vratiti besplatne udžbenike, naknade

porodiljama, popust na infostan.

Đilas je rekao da postoji razlila između ove vlasti o onda kada je on bio na čelu Beograda i da dok je on bio gradonačelnik da su krenuli da se grade mosti, a da bi sadašnja vlast hoće da sruši jedan od njih.

Đilas je izneo detalj da je 22.000 evra plata direktora firme spalionica smeća u Beogradu.

On je dodao da je ogromna laž da su u Beogradu privatni prevoznici preuzeli dosta linija.

Đilas je rekao da je u njegovo vreme izgrađen Most na Adi, most kod Obrenovca i Pupinov most, dodavši da je Pupinov most otvoren u vreme sadašnje vlasti, ali da su radovi započeti još 2011. godine i da je u vreme kada je on bio gradonačelnik potpisani ugovori sa Kinom.

On je čak rekao da ga je Aleksandar Vučić pozvao na otvaranje Pupinovog mosta

Đilas je rekao da su u četiri godine investirali 1,2 milijarde evra u Beogradu da je svaki put kad je MMFdolazio, da su se svađali i da ih je izbacivao iz kancelarije.



"Nudim to da se razvijamo infrastrukturno, gradimo nova

obdaništa, škole, domove zdravlja, neko će tu da boravi, neko da se

zaposli, neke firme grade to", rekao je Đilas.

Đilas je rekao da sada nije u borbi protiv Aleksandra Vučića i da može da

garantuje da Vučić neće biti gradonačelnik.



"Vučić bi pre podne da bude predsednik, popodne gradonačelnik", rekao je Đilas.



On je govorio da su mnogi mediji okrenuti vlasti, naglasivši da se ne daje svima isti prostor, ali dodavši da je Kurir danas jedan od najslobodnijih medija u Srbiji.

"Ovo je fašizam a ne predizborna kampanja", rekao je Đilas.

Kandidat za gradonačelnika je rekao da ne može da prihvati da bude vlast u nekom sistemu koji je loš.



Đilas je rekao da se više puta javno zahvalio Aleksandru Vučiću za neke poteze koje država ima prema košarci.



On se osvrnuo i na Er Srbiju, rekavši da ova kompanija ima trenutno prinudnog upravnika iz Etihada i kao što su se povukli iz Al Italije, Er Berlina i Er Sejšela povući će se i odavde.



Đilas je rekao da ako izađe u Beogradu više od 850.000 građana, SNS više neće biti vlast. On je dodao da ne postoji opoziciona partija s kojom ne bi mogao da uđe u postizbornu koaliciju u Beogradu.

Kandidat za gradonačelnika je rekao da nisu uspeli da spreče da vladajuća stranka dovede hiljade ljudi iz unutrašnjosti Srbije i upiše ih u birački spisak u Beogradu.

Osvrnuvši se na Zakon o poreklu imovine, Đilas je zatražio od vlasti da donesu taj zakon.

"Evo prvi se prijavljujem. da se vidi sa čim sam ušao u politiku 2004. godine", rekao je Đilas.

On je napomenuo da ako pobede na izborima da će ugovor za Beograd na vodi biti raskinut.

Đilas je obećao da će posle izbora nastaviti da se bori, ali još nije razmišljao

na koji način. On je rekao da smatra da se grad loše vodi i napomenuo da je prodao firmu 2014. godine zato što u Srbiji nije moglo više da se

radi normalno.

Đilas je rekao da se nada da će doći vlast koja će smanjiti agresiju u narodu.

