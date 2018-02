VUČIĆ UOČI BEOGRADSKIH IZBORA: Na mržnju i uvrede odgovaram radom! Imamo šansu da ih pobedimo, takvi smo mi "sendvičari"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da sutra ujutru putuje u Berlin na sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i da je veoma zadovoljan gustim rasporedom diplomatskih aktivnosti, jer su one, kako je naveo, od velikog značaja za građane Srbije.

foto: Printscreen/TV Pink

Vučić je podsetio da Srpska napredna stranka, na čijem je čelu, ne gradi kult ličnosti i da upravo zato on lično nije mnogo zastupljen u kampanji za predstojeće beogradske izbore.

"Predstavili smo tim novih ljudi, imaju svu moju podršku i verujem u njih, pomoći ću im koliko mogu. Zato pozivam ljudi da izađu na izbore i glasaju, jer su oni pitanje legitimiteta. Neki drugi su to predstavili u kampanju za i protiv Vučića, ali sujeta i taština su neretko, kao i strah, veliki problemi ljudi u racionalnom odlučivanju. Na mržnju i uvrede je najbolje odgovoriti radom i građenjem, ne samo novih zgrada i parkova, već novog sistema i društva. Od njihovog plana i programa čuo sam samo da nude sve besplatno. Ali ljudi ne shvataju da te pare neko posle mora da vrati. Ove godine će plate i penzije biti značajno veće, ali za to smo morali da radimo i menjamo sebe, a ne "evo vam sve džabe", da bih se nekome dodvorio", objasnio je Vučić gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.

foto: Printscreen/TV Pink

Predsednik Srbije se i u nastavku osvrnuo na aktuelnu kampanju istakavši da se opozicija protiv njega bori mržnjom, umesto da se bori za Beograd, Bor ili Aranđelovac. Dodao je i da je sve što opozicija iznosi - "već viđeno", kao i da izbori moraju biti praznik demokratije.

"Do sada imamo veliki broj uglednih ljudi iz javnog života koji su podržali listu SNS i to me je učinilo veoma ponosnim. Oni se ne plaše da kažu da podržavaju nečiji rad i ne plaše se strašne kampanje koja se vodi svakog dana", podsetio je on na napise o doktoru Zoranu Radojičiću i Aji Jung i podrugljiv naziv "sendvičari" koji prati aktiviste SNS.

foto: Printscreen/TV Pink

Vučić je naveo da ga "boli glava od državnih problema, a ne od opozicije", jer se, dodao je, "protiv kriminalaca uvek borio i boriće se".

"Što se izbornog spota Dragana Đilasa tiče, u kojem kaže da ljudima ne padne na pamet da glasaju za broj 1, već 11 - to je tako dečije, bezidejno i tupavo. Otkud ti znaš šta ljudima pada na pamet? Iako je očigledno kršenje zakona, REM je to dozvolio, dok je naš spot zabranio. A šta je u njemu bilo netačno? Bilo je to čudno obrazloženje, ali poštujemo institucije i neka rade svoj posao. Što se onih sa fantomkama tiče, varaju se ako misle da je to nekoga uplašilo. Da se plašim što nisam krao ili se obogatio kao ovi pre nas? Da se plašim što gradimo, što smo sproveli ekonomske reforme, što Srbija više nije pred bankrotstvom? Je l treba da me ubiju što sam bio lenj, što nisam branio državne interese kad god sam stigao? Svaki dan me neko ubija, sit sam toga. Nisam 5 godina otišao na odmor. Ja moram o svakoj reči koju izgovorim da vodim računa, drugi ne moraju. Pokušali su Belog da spreče da se kandiduje, a taj mladić je meni pravio probleme. Zakon mora da se poštuje, pustite ljude da se kandiduju, zašto vam smeta demokratije i takmičenje? Vidim da je on, prema poslednjim istraživanjima, na cenzusu. Pa on će nama da uzme glasove, ali moramo pustiti ljude da se takmiče", podvukao je on, dodavši i da kao, rođeni Beograđanin, želi da konačno u glavnom gradu vidi metro i da upravo zato obećava da će se 2020. godine i krenuti u njegovu izgradnju.

foto: Printscreen

Komentarišući kako očekuje da će kampanja za Beograd do kraja izgledati, Vučić je ponovio da opozicija "od silne mržnje, od drveta ne vidi šumu" i zahvalio joj se što ga je "uplela u izbore sa kojima nema mnogo veze".

"Čini mi se da imamo šansu da ih pobedimo, iako pre 4 ili 5 meseci nije tako delovalo. Nadam se pobedi, ali priznaćemo poraz ako ga doživimo. ovi drugi će se svi ujediniti, osim SPS-a, jer mnogo više drže do para nego do sebe. Ljudi sve to dobro razumeju i zato će i glasati kako treba. Neka sagledaju sve i vide šta su ozbiljni planovi i programi", objasnio je Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

Predsednik Srbije se osvrnuo i na nedavnu posetu Zagrebu, zahvalivši se predsednici Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović na gostoljubivosti, koju će joj, objasnio je, i uzvratiti.

foto: AP

"Gradimo bolje odnose i nastavićemo tim putem, a neću se baviti kampanjom mržnje koja se protiv mene vodila. Ni na dete ni na jednu žensku osobu nikada u životu nisam digao ruku. Oni koji dignu ruku na ženu su najodvratniji ljudi na svetu i najveći gadovi", poručio je Vučić.

On je podsetio da je, tokom posete KiM, uočio veliki strah kod naših ljudi i kako se skrivaju iza kamera, jer se plaše šta bi posle moglo da im se dogodi ako ih neko vidi na televiziji.

foto: Printscreen

"Ponosan sam što su, s druge strane, u Lisinskom u Zagrebu svi uglas pevali i srpsku i hrvatsku himnu, sav sam se tada naježio. Po popisu imamo 187.000 Srba u Hrvatskoj. Užasno se plašim i zato ću pokušati da pomognem našem narodu gde god možemo. A da li će to uvek naići na odobravanje u međunarodnoj zajednici, nešto me ni ne interesuje", poručio je Vučić.

Osvrnuvši se na posetu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji, Vučić je na kraju rekao da, mimo "emotivnih odnosa sa Rusijom", očekuje povećanje izvoza i učvršćivanje saradnje i u budućnosti.

foto: Dragana Udovičić

"Lavrov mi je, da li u šali ili u zbilji, rekao da svim srcem navija za Crvenu Zvezdu", sa osmehom je zaključio Vučić.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir