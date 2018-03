NISAM MIŠ PA DA SE KRIJEM U RUPI... Ovo su poslednje reči Zorana Đinđića! Dan posle je ubijen!

Dragoljub Marković, kum Zorana Đinđića, kaže da je prvi demokratski izabrani srpski premijer predosećao da mu se sprema ubistvo, ali je odbio da se skloni na sigurno posle pokušaja atentata kod hale Limes jer, kako je govorio, nije miš pa da se krije.



U razgovoru za Kurir, uoči petnaestogodišnjice od ubistva premijera, Marković, bivši vlasnik „Krmivo produkta“, navodi da je s kumom razgovarao dan uoči 12. marta 2003. (kada je Zorana Đinđić ubijen) i da ga je upozoravao na ozbiljnost situacije.

Pred atentat



- Sreli smo se dan pred atentat, rekao sam mu da je situacija ozbiljna i da je pokušaj atentata ispred Limesa potpuno jasan, da mora da se čuva. On je rekao: „Nisam ja mali miš pa da se sakrivam u mišju rupu.“ Predlog koji je davao Goran Radosavljević Guri bio je da ga odvedemo na nekoliko dana na aerodrom u Batajnici dok Zoran Živković ne primi zvanje i mesto saveznog ministra odbrane, kada bi moglo da se krene u obračun s kriminalom. Ali preduhitrili su ga u tome - kaže Marković i dodaje:

- On (Zoran Đinđić) se ljutio zbog te moje brige. Ovo o čemu ja pričam desilo se 11. marta uvuče.

A upravo se u njegovoj kući 6. oktobra 2000, rano ujutro, Milorad Ulemek Legija, kasnije osuđen na 40 godina za ubistvo premijera, zakleo Đinđiću na vernost i poslušnost nad ikonom.

- Legija se Đinđiću zakleo nad ikonom, tu nema dalje priče. Oni su se sreli 6. oktobra, na neutralnom terenu, Milorad je doneo tu neku ikonicu, zakleo se na vernost Zoranu i na čuvanje, to je trajalo ukupno 15 minuta. Seli su u svoje automobile i otišli. Legija je mislio da će to biti, kao što je i bilo, mali ritual u kome mu on kaže: „Ja sam od danas u službi kod tebe.“

Na pitanje kako je Đinđić reagovao na taj Ulemekov ritual, da li je nešto prokomentarisao, Marković kaže:



Nosio kovčeg



- Nije. Morate sve to da stavite u kontekst, tada je adrenalin svima bio na maksimumu. To nikada nismo komentarisali. Mislim da je Legija istu stvar uradio i s Vojislavom Koštunicom kroz dva-tri dana. Susret je bio u Palati federacije, ali šta se tačno desilo, nisam siguran, jer nisam bio prisutan.



Marković je bio jedan od ljudi koji su nosili kovčeg s telom ubijenog premijera i kaže da je ceo taj događaj nešto najružnije što mu se desilo u životu uopšte. S porodicom ubijenog premijera - suprugom Ružicom i decom - više nema nikakav kontakt.



O stranci JOŠ SAM ČLAN DS, ALI USPAVANI

Marković kaže da je još uvek član DS, „ali jedan potpuno uspavani član“. Aleksandar Vučić, šef SNS, za njega je, dodaje, najbolji premijer koga je imala zemlja u istoriji parlamentarizma. - Mislim da je Vučić dosta toga pozitivnog pokupio od Zorana - kaže Marković, a na opasku da mu je Vučić bolji premijer od Đinđića, on kaže: - Nisu to uporedive stvari. Zoran je imao podršku malog broja glasača i nije mogao da sprovede ozbiljne, bolne reforme, jer bi mu pala vlada. Nije imao iza sebe tu snagu biračkog tela, ali nije to Vučiću palo s neba. Zoran bi sproveo te reforme sigurno, ali nije mogao, imao je 18 stranaka koje su jedva dobile izbore i podršku do 15 odsto. S druge strane, Vučić danas ima 50 odsto podrške. Program koji je imao Zoran u stvari je ono što je kasnije uspeo da sprovede Vučić - konsolidacija fiskalnog sistema i spoljna politika učvršćivanja veza s Rusijom i Nemačkom. Ne kažem da je Vučić vanzemaljac, za mene je najbolji premijer od svih koje smo imali.

