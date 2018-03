IZETBEGOVIĆ TRAŽI MILIJARDE OD SRBIJE: Videti čije su hidrocentrale na Drini, pa da se plati

SARAJEVO - Član Predsedništva Bosne i Hercegovine i predsednik SDA Bakir Izetbegović, komentarišući odnose sa Srbijom i pitanje granice o kojem se razgovaralo na sastanku u Mostaru, kazao je danas da nema pristanka na ono što ni srpska strana ne bi prihvatila.

"Nema pristanka na ono što ni oni ne bi prihvatili. Evo gospodin Vučić da je u mojim cipelama i u mojoj situaciji, bi li on pristao na te stvari? Ko bi u ovoj situaciji u kojoj se ja nalazim pristao na takvu stvar? Zašto bih na takvu stvar pristao?", rekao je Izetbegović za N1 u Sarajevu.

foto: Predsedništvo Srbije

Na navode da je konferencija za medije nakon sastanka trilaterale u Mostaru bila na rubu incidenta i da ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić čak optužio da ne govori istinu, Izetbegović je kazao da su bila dva predloga od strane Vučića kada je reč o granici i centralama.

"Jedan je bio da se rade devijacije, da Srbija prelazi na našu stranu, a druga je bila da se na 99 godina da pravo služnosti ili kako Srbi kažu, službenosti. To su stvari koje ne rešavaju predsednici. Mislim da druga dvojica članova ne bi imala ništa protiv o ta dva rešenja i ne vide problem. Ja vidim da jeste problem", kazao je Izetbegović.

"Ako su poklopili zemljište, u funkciji tih elektrana, ako su protekle milijarde kubnih metara Drine, a nismo dobili pare, za mene je to problem. Ja to ne mogu prebijati preko kolena. Srbija nam nudi neizgrađeno zemljište. Ko je Bakir Izetbegović? Nije to moja ni Ccovićeva ni Ivanićeva ćaćevina. Nisam spreman predati zemlju. Oni se taksativno nisu tu izjasnili", rekao je on.

foto: Beta

Hrvatski član Predsedništva BiH Dragan Čović kazao da se nada da ću napraviti iskorak ka srpskom predlogu, kazao je Izetbegović i dodao ne mogu razgovarati ozbiljno dok eksperti ne sednu i ne pripreme neke predloge.

"Nema tu otvorenog pitanja, mi smo priznali Srbiju, Srbija je priznala nas. Problem je demarkacija, obeležavanje toga i ovo što Srbija traži mimo toga. Da se napravi poseban režim za te centrale. Ako se utvrdi da su one srpske 100 posto, zašto ne bi pomogli ljudima da se nekim žicama to ogradi, da se to korisiti. Tada moraju platiti potopljeno zemljište i korišćenje vodnog resursa. Za sve vreme i za sve buduće vreme to nisu stvari koje se lome preko kolena", rekao je Izetbegović.

foto: Profimedia

Na pitanje šta ako se dokaže da je Elektroprivreda učestvovala u gradnji hidrocentrala, Izetbegović je kazao "da se onda radi o milijardama koje nam nisu platili".

"Tražiću da se plati, do zadnjeg penija. Mislim da će se Mislim da će se rešiti do ulaska Srbije u EU. Treba da reši otvorena pitanja sa susednim zemljama, a ako nije u stanju, da pristane na arbitražu", kazao je Izetbegović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir