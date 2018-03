PRVO REKONSTRUKCIJA STUDENTSKOG PARKA, PA SPOMENIK ĐINĐIĆU: Nalaziće se između Filozofskog fakulteta i zgrade gde je živeo

Spomenik Zoranu Đinđiću biće postavljen čim bude završena garaža na Studentskom trgu i pešačka zona, kada će spomenik dobiti mesto koje zaslužuje, izjavio je danas gradski menadžer Goran Vesić.

"To smo dogovororili sa autorima, jer nije bilo smisla postavljati spomenik, a onda ga sklanjati da bi se završila rekonstrukcija. Danas će vlada doneti odluku da se počne sa izradom spomenika, on će biti postavljen čim bude urađen trg, a nalaziće se između Filozofskog fakulteta i stana u kom je živeo na Studentskom trgu", rekao je Vesić.

To je mesto, prema njegovim rečima, koje na simboličan način odražava Đinđićev život, Filozofski fakultet koji je završio i na kom je doktorirao, tako da je "apsolutno siguran" da će to biti vrlo podesno mesto za podizanje takvog spomenika.

Važno je, ističe Vesić, da se društvo odgovorno odnosi prema sećanju na Zorana Đinđića, a takođe, kako je dodao, važno je i da poziv da se to sećanje institucionalizuje i realizuje dolazi od najviših državnih funkcionera, počev od predsednika Republike.

Što se same države tiče, Vesić kaže da je za nju u ovom trenutku najvažnije da se, zahvaljujući predlogu predsednika Republike, oduži Djinđiću na neki način, da doprinese da sećanje na njega ostane u ovom društvu, putem spomenika.

"Za društvo je najvažnije da se Srbija danas nalazi na putu kojim bi u najvećoj meri želeo da se nalazi Zoran Đinđić. To je put u EU, demokratizacija zemlje, privlačenje stranih inveticija i ekonomski razvoj zemlje, njeno puno učešće u međunarodnoj zajednici. To su stvari za koje se on zalagao i koje se danas dešavaju i to je najvažnije", rekao je Vesić.

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je da je Zoran Đinđić "apsolutno kamen međaš u istoriji Srbije", koji mora da se obeleži, kao i da su njegova razmišljanja izuzetno značajna, "slagao se neko s njima ili ne".

"Ali ako počnemo da se bačamo blatom na apsolutno sve u našoj istoriji, onda ćemo doći u poziciju da živimo u 14. veku, 8. veku ili 6. veku, ali u 21. vek nikada stići nećemo", rekao je Čanak.

(Kurir.rs/Tanjug/Pink)

Foto Fonet/Imre Szabo

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) KAKVA JE SUDBINA ĐINĐIĆEVIH NAJBLIŽIH SARADNIKA?!

Kurir

Autor: Kurir