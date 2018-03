DUGO JE TRAJALA PRIPREMA ZA OVAJ POSLEDNJI SNAJPER: Video sam Zorana kako ulazi kod ovih pobunjenih specijalaca! BIO JE SAM U NEKOM MRAKU...

Na današnji dan navršava se 15 godina od atentata na bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića.

U ovih deceniju i po mnoge javne ličnosti su podelile svoju tugu za nekadašnjim predsednikom Vlade Srbije i prvim čovekom DS.

Među njima su bili i glumac Ljuba Tadić i muzičar Goran Bregović.

"Ovo što se dogodilo je strašno. Treba sada izdržati. Dugo je trajala ta artiljerijska priprema za ovaj pooslednji snajper, za ovaj poslednji pucanj u srce", rekao je jednom prilikom veliki srpski glumac Ljubivoje Ljuba Tadić.

Prema njegovim rečima nije bilo noivina, televizije i stranke koja ga nije panjkala, kritikovala, krivila.

"A on kao svaki inteligentan, kao svaki opbrazovan čovek koji liči na svet nije to mnogo cenio niti je mnogo obraćao pažnju. Sad smo dovedeni u jednu vrlo tešku situaciju. On je socijalni pritisak izdržavao koliko je mogao, ali taj politički je bio strašan", rekao je tada Tadić.

On je istakao da je mnogo je stranaka i da je odgovornost kazane reči velika za svakog čoveka, na ulici u kafani ali da kod nas ta odgovornost nije postojala.

"Meni se čini posle ovog šoka da će se stvari izmeniti, doćiće neki drugi ljudi koji će nastaviti ovo što se počelo... Ja nisam čovek da biram kadrove ali mi je juče bilo žao što nisam u DS. Nekako mi je taj Đinđić imponovao", rekao je tom prilikom Ljuba Tadić o Zoranu Đinđiću i dodao da se samo boji apatičnosti, ali i istakao da ćemo apatičnost brzo morati da savladamo.

Muzičar Goran Bregović je u jednom intervjuu rekao da je sećanje na Zorana važno za sve nas.

"Imao sam još par prijatelja koji su se bavili politikom i uvek sam imao osećaj nekako da to nije posao za moje prijatelje. Nekako su mi bile nespojive stvari. Pogotovu neko ko je imao tako precizno zanimanje kao što je to imao Zoran. On je bio predavač filozofije... To je nešto što sam i ja želeo da budem. Imao si sa njim osećaj kad razgovaraš da si na dobitku stalno, da profitiraš stalno što si tu i što ga slušaš šta govori", ispričao je tada Bregović i otkrio da su njih dvojica ista generacija studenata filozofije.

"Sećam se Zorana kao nekog s kim moja deca i njegova deca jedu ćurku i kiseli kupus, a posle par dana ga vidim kako ulazi tamo kod ovihj pobunjenih specijalaca. Onako sam u nekom mraku... to su mi poslednje dve slike koje mi ostaju", ispričao je Bregović.

Tih par dana pre 5. oktobra kad su bile demonstracije zvao sam ga jer sam hteo da sviram, rekao je Bregović.

"To veče smo bili zajedno i to veče sam odlučio... Nekako je izgledalo da će biti bolje, da će se stvari promeniti već od sutra... Odlučio sam to veče, pošto je moja ćerka trebalo da krene u školu te godine, da se preselimo u Beograd i da moja ćerka ide u školu u Beogradu", rekao je u jednom intervjuu Goran Bregović.

Kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) BIVŠI PREDSEDNIK GORKO ZAPLAKAO NA GROBU UBIJENOG PRIJATELJA: Tadić položio venac za Zorana Đinđića, pa zanemeo od suza

Kurir

Autor: Foto: Youtube