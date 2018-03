ŽESTOKO SE ZAKUVALO KOD RADIKALA: Pretučenu šešeljevku izbacili iz stranke?

Gavrićeva u razgovoru za Kurir kaže da joj je pre dva dana na društvenoj mreži Fejsbuk upućena privatna poruka od osobe kojoj ne sme da otkrije ime, jer joj je navodno zaprećeno, a koja joj je kazala da je isključena iz SRS i da će stranka krivično da je goni. Argumente, kaže, ima, a nikome se iz centrale stranke nije obraćala za pomoć.

- Šešelj neće da se meša, Vjerica (Radeta) isto. Njoj sam poslala poruku, napisala sam da to nije u redu i da imam argumente, ali ništa mi nije odgovorila. Nema veze, Varga će snositi odgovornost za ovo što mi je nanela, nju ću da gonim - kaže Gavrićeva.



Na pitanje da li je u strahu posle napada, Gavrićeva kaže:

- Iskreno, i nisam u nekom strahu. Valjda zato što sam pod terapijama, pa me i to opije, više ne znam...



U SRS se učlanila pre oko godinu dana:

- Mislila sam da je to druženje, prijateljstvo, SRS patriotizam, ljubav, a vidiš šta se dešava... bahatost, batine. Ja ne krivim nimalo Šešelja, ja njega obožavam i dalje. Takođe i Vjericu, Krasića, sve! Ja samo hoću da isteram ovo sa Smiljanom Glamočanin. Ona nije u pravu i ne može tako da se ponaša. A to ako su me raščlanili, sve to neka su, ja ću i dalje obožavati SRS.

Neobično ŠEŠELJ UPORNO ODBIJA DA KOMENTARIŠE

Vojislav Šešelj, lider SRS, odbio je da komentariše navode svoje dojučerašnje stranačke koleginice da je bila žrtva navoda, a Vjerica Radeta, zbog koje je, kako kaže Gavrićeva, i došlo do napada, nije odgovorila na SMS.

