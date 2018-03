BOJAN PAJTIĆ: Vlada danas izdvaja sredstva za spomenik Zoranu Đinđiću, ali režim promovišu suprotne vrednosti

BEOGRAD - Vidimo koliko je nasleđe Zorana Đinđića izloženo reviziji i po tome što su mediji pokušali da promovišu laž da je Đinđić zagovarao bombardovanje Srbije, a Vlada danas izdvaja sredstva za spomenik Zoranu Đinđiću, ali mediji i pripadnici režima promovišu suprotne vrednosti, rekao je bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić N1.

Bojan Pajtić, Gordana Čomić i Bojan Đurić bili su gosti emisije N1 direktno .

Na pitanje da li sve vlade posle 2003. godine slede put koji je zacrtao Đinđić, Pajtić kaže da ova vlada radi sve suprotno - guše se individualne i medijske slobode, razaraju se institucije i demokratija.

"Nema ničega od onoga za šta se Zoran zalagao, osim tehničkog procesa procesa pridruživanja EU. EU ne treba ovakva Srbija, govoriti o tome da je Aleksandar Vučić sledbenik nema nikakvog smisla, osim toga što to danas nije Vučić koji ne skida poloče s imenom Đinđića, već izdvaja sredstva za spomenik, sve ostalo je isto", kaže Pajtić.

Tri table sa imenom ulice Zoran Đinđića, koja se nalazi u okviru Novosadskog univerziteta, osvanule su isprskane crvenom bojom.

"Nisu samo prekrečene ploče, video sam parolu gde se Vučić i Đinđić proglašavju istom bandom, revizija je na delu, neke grupe podržavaju takav pristup gde treba potirati uspomenu na Đinđića, svih 15 godina jedan proces zamagljivanja onoga što je delo i politička zaostavština Zorana Đinđića, ne postoji poštovanje prema njemu, koji je ubijen na onako brutalan način", rekao je on.

Pajtić naglašava da je vlast nesmanjiva i da Srbija sve više liči na Belorusiju.

"Beogradski izbori su bili prilika da se pokrenu procesi koji bi relativizovali sveukupnost vlasti jednog čoveka, upozoravali smo da će se stranke naći ispod cenzusa, da građani očekuju da se stvori građanski front, izgubljena je prilika da se napravi preokret negde, to bi značilo početak načinjenja apsolutne vlasti, ne vidim kako bismo to sada mogli da uradimo", ocenio je Pajtić.

Gordana Čomić iz Demokratske stranke smatra da je Đinđić bio simbol promene.

"Hiljade ljudi su radile da 2000. godina bude početak promena. Ova vlast je preuzela ideju i promenila politiku, ali slabo razumeju šta su preuzeli i obavljaju poslove koje ne podnose i to se vidi".

Komentarišući inicijativu da se podigne spomenik Slobodanu Miloševiću,

Čomić je rekla da je na vladi da odluči da li še to ova vlada uraditi ili ne.

"Ja na to gledam kao na činjenicu da u Srbiji ima malo odraslih ljudi, osvetnički duh i nedostak dijaloga dovodi do toga da neko smisli šta bismo mogli da napravimo da se ovi nerviraju, to je detinjasto", dodaje ona.

Urednik portala Novi pogledi, Bojan Đurić, kaže da Đinđić nije samo otvorio novi put za Vladu Srbije već i da ga je trajno definisao.

"Siguran sam da bi Zoran Đinđić bio danas predsednik DS, nisam siguran da bi i mnogo više od dvoje članova predsedništva i danas bilo u DS, siguran sam da bi se stranka menjala i bila dinamičnija", rekao je on.

"Vlade posle 2003. nisu imale izbora, mi smo uradili 40 dostignuća njegove vlade, od toga je 35 nepromenljivo i da je neko hteo restauraciju to nije moguće. DS je napravljena da bude za korak ispred drugih, a onda je Đinđić napravio da bude za dva koraka ispred", smatra Đurić.

On kaže da je odluka o spomeniku Đinđiću samo tehnička odluka vlade, a da su novac izdvojili građani Srbije.

Komentarišući inicijativu o spomeniku Miloševiću, Đurić je rekao da je "za inicijativa je podneta da bi izazvala sablazan u javnosti, nikom nije sporan spomenik Đinđiću, većini je sporan spomenik Miloševiću. Ogroman broj ljudi ne bi fizički dozvolio da bude u Beogradu sagrađen spomenik Slobodanu Miloševiću", ocenio je Đurić.

