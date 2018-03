VANREDNI IZBORI U DECEMBRU? Građani Srbije krajem godine ponovo biraju

Građani Srbije mogli bi krajem godine ponovo na birališta, pošto je sve izvesnija mogućnost da u decembru budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, otkriva Kurir.

- Iako je vrh SNS uoči beogradskih izbora odlučio da se ne bira novi saziv parlamenta, a samim tim ni novi premijer ni ministri u Vladi, u stranci i dalje ima onih koji smatraju da bi trebalo raspisati prevremene republičke izbore. Neki članovi SNS smatraju da je to potrebno da bi se, posle prestonice, potvrdila snaga naprednjaka širom Srbije, ali i videlo koliku podršku među građanima imaju njihovi koalicioni partneri. Možda i značajnije, time bi se pokazalo i kolika je stvarna moć opozicije - kaže izvor Kurira iz vrha vlasti i dodaje da su opozicione partije u prestonici doživele debakl.



Raspoloženje



- Jasno je da se raspoloženje građana promenilo i da bi bilo pošteno da se možda krajem godine raspišu vanredni parlamentarni izbori - otkriva izvor Kurira.



Potpredsednik SNS i ministar policije Nebojša Stefanović nagovestio je takav scenario u Skupštini u utorak, kada je kazao da negodovanje opozicije u parlamentu shvata kao poziv na nove parlamentarne izbore.

Stefanović je u izjavi za Kurir pojasnio svoju izjavu.

- Zasad nema razgovora o tome u SNS. Čujem da opozicija kaže da Vlada i vladajuća većina više nemaju poverenje, te da smatraju da to treba proveriti. Jedini način da se to proveri jeste da idemo na izbore. To je lični stav nastao kao reakcija na zahteve opozicije. Zanimljivo je da su posle toga prestali s tim tvrdnjama. Zasad to nije tema koju SNS razmatra i sem opozicije, niko drugi nije tražio proveru poverenja Vladi - kaže Stefanović.



Brnabićeva o rekonstrukciji SAMO S VUČIĆEM, NIJE TO ESTRADA

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da o eventualnoj rekonstrukciji Vlade neće govoriti u javnosti, jer je to tema za njen tim i za razgovore s predsednikom Vučićem, koji je i lider SNS, najjače stranke u parlamentu, i daje podršku Vladi koju ona vodi. - Ne treba da se podiže na nivo estrade - rekla je ona. foto: Fonet

U javnosti se pominjalo da bi Brnabićkin kabinet uskoro mogao biti osvežen s najmanje četiri nova ministra - Siniša Mali i Goran Vesić bi mogli da preuzmu resore privrede i infrastrukture (bili bi odvojeni), a ministarstva kulture i zdravlja Jelena Trivan i direktor Tiršove Zoran Radojičić.



Bez komentara



U SPS juče nisu želeli zvanično da komentarišu mogućnost da prevremeni izbori budu u decembru, ali su ponovili da protiv te ideje nemaju ništa i da o tome odlučuje SNS, kao najjača stranka u vladajućoj koaliciji, uz podsećanje da se šef socijalista Ivica Dačić zalagao i da uz beogradske istovremeno budu održani i parlamentarni izbori.



Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da ako opozicija opstruiše u parlamentu, nije isključena mogućnost da vladajuća većina raspiše izbore.



Poslednje istraživanje je inače pokazalo da bi na vanrednim izborima SNS osvojio ubedljivih 54 odsto glasova, a SPS 9,8 odsto, dok bi sve druge partije, ako bi izašle samostalno, ostale ispod cenzusa.



Vladan Vukosavljević PROMENE ME NE BI IZNENADILE

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da ga kadrovske promene ne bi iznenadile: - Mediji nakon izbora imaju svoje informacije. Neke su pouzdane, neke su manje pouzdane, ali dokle god smo kolege i ja u mogućnosti da ulažemo dobar trud, taj posao ćemo i raditi. foto: Vladimir Šporčić

Kurir / Biljana Bojić

