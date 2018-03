PREMIJERKA BRNABIĆ: Domaćinski upravljamo Srbijom, a izvoz iz IT sektora u 2017. bio je 900 miliona evra

BEOGRAD - Srpski IT sektor je u 2017. porastao za 22 odsto i izvoz iz IT sektora u prošloj godini bio je 900 miliona evra. Pogodili ste me u moju temu! IT sektor je daleko premašio i poljoprivredu po izvozu, a ako nastavimo ovako i pre 2020. imaćemo izvoz iz IT sektora veći od milijardu - rekla je premijerka Ana Brnabić jutros u gostovanju uživo u jutarnjem programu TV Pink.

O rekonstrukciji vlade - Kad sam bila samo ministar u vladi ili još ranije kao običan građanin smatrala sam da je dobra stvar što je rekonstrukcija vlade uvek otvoreno pitanje i tako i treba da bude. Ali, to ne treba da bude estradno pitanje jer je posredi ozbiljna stvar. Pa nisu ministri bogomdani ili zašto žrtvovati četiri godine života građana... I oni su zamenljivi - rekla je Brnabićeva.

Ona je nastavila temu pričom o ulaganju u kreativni sektor poput animacije, festivala, muzeja koji sarađujući sa IT sektorom može mnogo da doprinese ekonomskom rastu ali i kulturnom imidžu Srbije.

- To je peta grana po ekonomskoj jačini u Srbiji, a u tom sektoru najviše rade ljudi od 20 do 25 godina starosti što je jako značajno ako se uzme u obzir borba za zapošljavanje mladih. Ovo je jedno stvarno domaćinsko upravljanje Srbijom koje je zasnovano na zdravom privrednom rastu - rekla je premijerka.

Kada je reč o RTB Boru, premijerka je rekla da se nada da će uskoro biti raspisan tender kao i da je za Bor jako zainteresovana kineska kompanija, a o tome će se razgovarati i tokom predstojeće posete kineskog predsednika Sija Đinpinga Srbiji. Premijerka je naglasila i da je zarada od RTB Bor jedna od najvećih stavki u bruto društvenom proizvodu Srbije.

Brnabićeva je naglasila i da nas je ugledni britanski Fajnenšel tajms proglasio za šampione u privlačenju stranih investicija u 2017. godini i dodala da je Niš dignut na noge i da će zbog toga biti okosnica za napredak u tom delu Srbije.

- Sada se fokusiramo na Kraljevo, Loznicu, vidite i Zrenjanin i mnoge druge gradove, to je čitava strategija - kazala je premijerka dodajući da kada je reč o zdravstvu sada i mnogi stranci dolaze kod nas na lečenje gama i sajber nožem i na tretmane akceleratorom. Ona je dodala i da je u staru Tiršovu uloženo 7 miliona evra, a uloženo je i u Tiršovu 2, koja treba da bude završena u naredne tri godine. Premijerka je dodala da je odobreno na stotine specijalizacija, zatim i zaposlenje 4.000 ljudi u medicinskoj struci, a znatno se ulaže i u fond za lečenje dece u inostranstvu.

- Situacija u državnoj kasi je dobra - rekla je premijerka uz osmeh i podsetila na projekat E-beba dodajući da roditelji sada već u porodilištu na svoju ličnu kartu elektronski prijavljuju bebu koja i pre nego što dođe kući na kućnu adresu dobija izvod iz matične knjige i elektronsku zdravstvenu knjižicu.

- Sada je to prošireno pa roditelji novorođenčeta već u porodilištu regulišu i roditeljski dodatak što znači da ne moraju da sakupljaju, trče i donose državi gomilu papira - rekla je Brnabićeva i dodala da i sama ima onu srpsku osobinu da se stalno žali, ali da će ovog puta, kada je reč o elektronskim udžbenicima za školarce, samo da se hvali jer ćemo na tom području biti lider u Evropi.

- Imaćemo najsavremenije e-udžbenike u Evropi koji će predstavljati i značajnu uštedu za budžet roditelja - dodala je ona.

