PROMENE U VLADI Ana Brnabić: Smenićemo ministre koji loše rade! Ni oni, kao ni ja nismo bogomdani

Premijerka Ana Brnabić izjavila je juče da ministri i predsednik Vlade nisu bogomdani i da je rekonstrukcija njenog kabineta uvek otvoreno pitanje, o kojem će prvo razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jer je on i lider Srpske napredne stranke, najjače partije u zemlji, koja je i stožer Vlade.

- Ja sam rekla i kada sam bila ministar u Vladi Aleksandra Vučića i kao građanin, pre nego što sam ušla u Vladu, meni je uvek delovalo da je dobra ta politika u kojoj je rekonstrukcija Vlade otvorena tema-rekla je Brnabić i dodala:



- Zašto ne, nisu ministri bogomdani, nije ni predsednica Vlade bogomdana i tu postavljena. Ako nemate rezultate, ako postoje neki problemi, onda menjate tim da bi davao bolje rezultate - kazala je Brnabićeva i dodala da „ne možete čekati četiri godine i gubiti toliko od života građana i privrednika da bi se nešto promenilo“:

- To je ozbiljna tema, koja pokazuje ozbiljnu državu. I svakako ću, da ne bude bilo kakve zabune, pre svega o tome razgovarati s predsednikom Vučićem. On je predsednik SNS, koji je stožer vladajuće koalicije i u Vladi koju ja vodim daje podršku parlamentu. Najprirodnije je, kao u bilo kojoj zemlji sveta, da razgovaram o tome pre svega s predsednikom najjače stranke, tako da ću to i uraditi.

foto: Fonet



Kalkulacije



I predsednica Skupštine Maja Gojković kazala je da je zagovornica promena u Vladi i da je „uvek potrebno obnoviti i osvežiti tim“:

- Mnogo se priča o rekonstrukciji Vlade, ali će poslednju reč na tu temu dati sama premijerka Brnabić u konsultaciji s liderima stranaka koje podržavaju Vladu i predsednikom Srbije koji je na čelu SNS.



Upitana da li razmišlja o mestu ministra kulture, Gojkovićeva je rekla da nije imala takvu ponudu i da je njen zadatak da vodi Skupštinu.



Kurir je, podsetimo, pisao da bi Brnabićkin kabinet uskoro mogao biti osvežen s najmanje četiri nova ministra - aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gradski menadžer Goran Vesić mogli bi da preuzmu resore privrede i infrastrukture (bili bi odvojeni), a ministarstva kulture i zdravlja direktorka „Službenog glasnika“ Jelena Trivan i direktor „Tiršove“ Zoran Radojičić.

Kurir / E.K.

Foto: Beta, Fonet

Kurir

Autor: Foto: Beta , Foto: Fonet