VUČIĆ IZRIČITO O POLITIČKOM TERETU SRBIJE: Pitanje nataliteta i statusa KiM su naša dva najveća problema

PROKUPLJE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Prokuplju, nakon svečanog otvaranja novog proizvodnog pogona kompanije BizLink, da mu je krivo što neki pokušavaju da "objasne kako je Srbija mafijaška država sa najviše ubistava u istoriji", te od "drveta ne vide šumu".

On je podvukao da je 2017. godine izvršeno 76 krivičnih dela ubistava, što je 3 puta manje nego "idealne 2001. godine", kao i da je "nemoguće ljudima koji mrze i čijim političkim interesima tako odgovara, bilo šta objasniti".

"Ne vredi, tim gore po činjenice ako im se ne dopadaju. Danas ne valja kada imate 3 puta manje ubistava? Ni to nije dovoljno, težimo da bude još manje. Ali i to je najniži procenat u celoj Evropi", uzvratio je Vučić.

On se osvrnuo i na tvrdnje pojedinih medija da premijerka Brnabić ima veze sa pojedinim tajkunskim tokovima i "malteškim papirima".

"Kriva je Ana što je bila direktor firme koja je poslovala u skladu sa zakonom, plaćala porez? Kakve veze ima ona s time", pitao je predsednik.

Vučić je prokomentarisao i to što su nepoznata lica ponovo sipala deterdžent u fontanu na Slaviji, istakavši da se nada da će biti otkriveni i uskoro zbog učinenog i kažnjeni.

"Neka uništavaju u svojoj kući nešto, a ne ono što smo svi mi odvajali da bi nam grad bio lepši? To se zove politika "Mi smo kreteni", a ako to može da dobije neke političke poene, ja nemam ništa protiv", ocenio je on.

Vučić je dodao da su nizak natalitet i pitanje Kosova dva najveća problema sa kojima se Srbija danas suočava, ali i dodao da će država raditi na ohrabrivanju privatnog sektora kako ljudi težili zapošljavanju u njemu pre nego u javnom. On je, povodom 14. godina od stravičlnog pogroma na Kosovu, dodao i nadu da su naši ljudi sada nešto zadovoljniji svojim statusom, kao i da će se država uvek za njih boriti.

"Voleo bih da mi pokažu gde to piše da Kosovo ima pravo na vojsku? kad ih pitam - tišina! Maca pojela jezik. Ne može sve da se postigne silom. Mi nalazimo načine da isplaćujemo plate i mislimo da smo, nakon susreta u Lapljem selu, mnogo toga postigli. Da je lako, nije, ali nastavićemo da se borimo. Pet godina me lažu o formiranju ZSO. Ja pet godina ćutim, ali sada im kažem, vama iz međunarodne zajednice: "Lažete me! Jesmo li mi sve što ste od nas tražili ispunili? vi Amerikanci ste im pravili nezavisnu državu, pa kako sad svoje mezimče ne možete da nagovorite da ostvari ono što je potpisalo?" Nismo mi sasvim bez način da se svemu tome suprotstavimo. Međutim, od Specijalnog suda za zločine OVK ne očekujem ništa", poručio je predsednik Srbije.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Pink)

