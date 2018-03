(KURIR TV) VUČIĆ POKAZAO BRISELSKI SPORAZUM I UPOZORIO: Formiranje ZSO više niko ni ne pominje, sit sam toga!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se danas naciji povodom dve teme od najvećeg nacionalnog značaja - Kosova i Metohije i populacione politike Srbije.



11.04 - Na samom početku konferencije za medije, kojoj su prisustvovali i ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović i generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković, Vučić se osvrnuo na 14. godišnjicu od stravičnog pogroma na KiM, kada je za 2 dana zapaljeno 35 verskih objekata, a više od 4.000 Srba proterano sa svojih ognjišta.

foto: Printscreen/AMG

"Srbiji se u budućnosti ne piše dobro, zbog mnogih objektivnih kriterijuma. Zavernički pristup nam je uvek mnogo važniji od onog stvarnog. Zato sam danas ovde doneo Briselski sporazum. Postojaće zajednica opština u kojoj će većinsko stanovništvo biti srpsko. To je samo 6 tačaka od ukupno 15, ostale su mrtvo slovo na papiru. Pet godina niko ne želi da tačke ovog sporazuma sprovede u delo. Očigledno je da Albanci to nisu želeli, ali nismo ni očekivali da bi oni uradili bilo šta u srpsku korist, ali da je EU želela da ZSO bude sprovedena u delo, uslov bi kosovskim Albancima bio, ne demarkacija sa CG, već i ZSO pre svega, a više niko to ni ne pominje. Sit sam toga", predočio je predsednik.

Vučić je istakao i da već 27 godina u Srbiji vlada apatija, a da prvi put u poslednjih 6 meseci ljudi pozitivno misle o kretanju Srbije i imaju nešto veću nadu u budućnost.

foto: Printscreen/AMG

"Ljudi su naučili da veruju u nezadovoljstvo i da ćemo, čim jedan problem rešimo, njega uvek zameniti novim. To nas je sve koštalo dramatičnim gubitkom stanovništva. Na dnevnom nivou u 2017. godini imali smo 107 ljudi manje", upozorio je predsednik.

Predsednik Vučić je u petak u Prokuplju, u razgovoru s novinarima, najavio i da će danas izneti više detalja vezano za istragu ubistva Olivera Ivanovića.

On je tada istakao da su nizak natalitet i pitanje Kosova dva najveća problema sa kojima se Srbija danas suočava, ali i dodao da će država raditi na ohrabrivanju privatnog sektora kako bi ljudi težili zapošljavanju u njemu pre nego u javnom.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen Kurir TV)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir TV: Jezive činjenice o martovskom pogromu na Kosovu

Kurir

Autor: Kurir