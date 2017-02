Biljana Srbljanović: Jeremiću, ne ke..j!

Srce moje, pa on ima misiju: „KiM je pitanje od vrhunskog nacionalnog značaja. Kao predsednik, zalagaću se za pronalaženje održivih rešenja...“ - citirala je Srbljanovićeva

Dramska spisateljica Biljana Srbljanović ponovo je žestoko „nagazila“ kandidata za predsednika Srbije Vuka Jeremića, kome je poručila da je njegova priča o KiM „kosovska kenjaža“, a odnos Srbije prema KiM uporedila je s brakorazvodnom parnicom.

- Srce moje, pa on ima misiju: „KiM je pitanje od vrhunskog nacionalnog značaja. Kao predsednik, zalagaću se za pronalaženje održivih rešenja...“ - citirala je Srbljanovićeva, a onda i obrazložila na šta je asocira njegova politika:

- Meni ovo liči na situaciju u kojoj, usred suda zbog brakorazvodne parnice, muž kaže ženi: „Jeste da si otišla, jeste da živiš s drugim čovekom s kojim čekaš dete, jeste da nećeš da se vratiš nikad i da očima ne možeš da me gledaš, jeste da sam te tukao i da te nikad nisam voleo, ali ostaćemo u braku ako se obavežeš da mi noću nećeš otimati jorgan i da će daljinski stajati kod mene“.



Onda je dodala sledeće:

- A svi ovi zbunjeni „opozicioni“ glasači moraju da znaju da on baš ništa drugo ne može da uradi... ako ima nove „jake vojske“ i poništenja ovo malo dosadašnjih pregovora, te kosovske kenjaže nanovo. Brate, aman više.



Autor: Fonet,Foto: Marina Lopičić