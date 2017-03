BOGOLJUB KARIĆ PIŠE ZA KURIR: Srbi su odlučili - Vučić predsednik

Aleksandar Vučić je harizmatičan i mudar državnik, koji je pokazao da je politikom zaštite nacionalnih i državnih interesa obezbedio mir, stabilnost i ekonomski razvoj. Otvorio je širom kapije Kremlja, Vašingtona, Brisela i Pekinga, a u ovom delu Evrope pokazao se kao jedini političar sposoban da sačuva mir.



Ključa bosanski lonac, kuva se u Makedoniji, vri čitav Balkan, ali zbog Vučićeve vizije da održi stabilnost u Srbiju dolazi sve više stranih investitora. Zavide nam i Hrvati i Slovenci, jer kapital odlazi tamo gde je zemlja stabilna - u našu Srbiju.



Zato ga Vladimir Putin dočekuje sa svečanom gardom i crvenim tepihom. Veliki Putin preporodio je Rusiju, obnovio joj je ekonomsku i vojnu moć, a Vučić je vratio Srbiju na mesto koje je uvek imala vekovima. Srbija ima svog Putina - to je Aleksandar Vučić!



Zbog toga ga, kao velikog državnika, dočekuje i kancelarka Angela Merkel. Zato je Kina odlučila da Srbija bude ključna zemlja za prodor silne kineske ekonomije u Evropu. U Sarajevu Vučića čekaju kao najmoćnijeg balkanskog lidera koji spaja narode, jer ni srpska, ni bosanska ni hrvatska majka više neće da svoje sinove šalje u rat, nego u nove fabrike.



Posle Tita nismo imali takvog stratega koji je od Srbije napravio most između Istoka i Zapada. Oni u Vučiću već vide novog predsednika! Obilazim Srbiju uzduž i popreko i vidim ogromnu podršku takvoj politici. Moja partija Pokret snaga Srbije u Vučiću vidi tu snagu i energiju!



Svaka čast svim kanabistima, kako ja zovem kandidate koji trče da zasednu na predsednički kanabe, ali ne sme Srbija da se vrati u vreme od 2000. do 2012. Zatvorili su fabrike, unesrećili su stotine hiljada radnika i njihovih porodica, srpski seljak je ponižen, a učiteljima, glumcima, lekarima, profesorima, naučnicima, akademicima, novinarima i njihovim porodicama.



Podržao sam Tadića, a ne Nikolića. Umesto zahvalnosti, oterali su me iz Srbije, opljačkali mi kompanije i počeo sam da gradim milione kvadrata stanova u belom svetu umesto da gradim u svojoj zemlji! Hoću da zaposlim stotine hiljada ljudi u gradnji više miliona kvadratnih metara, u porodičnom biznisu u agroindustriji, povrtarstvu, voćarstvu i porodičnim farmama, gde svaka kuća treba da postane porodična fabrika i da u njoj rade tri generacije. Proizvodnja organske hrane, to je budućnost Srbije.



Imali su 12 godina da nešto urade. Za jednu deceniju nam je toliko pao natalitet da smo izgubili celu jednu Srbiju! I decu smo zaboravili da pravimo! Sa budućnošću Srbije više ne smemo da se kockamo! Ko hoće snažnu Srbiju, već zna ko je novi predsednik u prvom krugu.



Ko hoće da se kocka, neka ide u kladionicu. Takvi gube sve!





E.K.

