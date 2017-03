BOŠKO OBRADOVIĆ U MOSKVI SA NIKITOM MIHALKOVIM: Pogledajte šta je slavni režiser poručio Srbima

Obradović je zajedno sa generalom Rešetnjikovim, i članovima delegacije Dveri, narodnim poslanikom Zoranom Radojičićem i Stefanom Svrkotom, posetio proslavljenog ruskog oskarovca Nikitu Mihalkova u njegovoj Kino akademiji u Moskvi.

Mihalkov je tom prilikom poručio srpskom narodu povodom predsedničkih izbora da se često događa da se obećanja daju dok izbori traju. A kada se izbori završe i kada čovek zauzme poziciju za koju se kandidovao, ta obećanja prestanu za njega da postoje. Zato se nada, veruje i želi srpskim biračima da njihov izbor bude jasan, čist, trezven i da ne zažale posle koga su izabrali.

"Vreme izbora za bilo koju zemlju i narod je dovoljno uznemiravajuće i veoma je važno da birajući toga kome poveravate svoj život, treba misliti o tome da kasnije ne zažalite. Često se događa da se obećanja daju dok izbori traju. A kada se izbori završe i kada čovek zauzme poziciju za koju se kandidovao, ta obećanja prestanu za njega da postoje. Zato se nadam, verujem i želim srpskim biračima da njihov izbor bude jasan, čist, trezven i da ne zažale posle koga su izabrali, rekao je Mihalkov.

"A uopšte shvatam da se mi – slovenski svet, osećamo usamljeno u svetskom prostoru. I mi vidimo koje probleme nama stvaraju naše kolege i naši partneri, ne želeći da nas prihvate kao ljude koji nose svetlu nadu za to što Božija promisao živi sa nama. I ja bih želeo da ta misao ne napušta one koji budu birali jer često nam se čini evo to je radost, to je blisko sve, samo pruži ruku i uzmi", kazao je.

Slavni reditelj još je dodao: "Besplatan sir nalazi se samo u mišolovci, postoji takva poslovica. I kada nam Zapad u zamenu za našu unutrašnju, duhovnu slobodu, za naš identitet, nudi duhovni i intelektualni Mek Donalds, nama se čini da je to izlaz iz situacije. Ali to nije izlaz iz situacije. A račun se ispostavlja posle i treba platiti mnogo više nego što mi možemo platiti za taj hamburger".

"Prema tome, želim vam da mislite o tome. Sve najbolje!", rekao je Nikita Mihalkov prilikom susreta sa predsedničkim kandidatom Dveri Boškom Obradovićem.

