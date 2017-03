BOŠKO OBRADOVIĆ: Zaustaviću pljačku naroda i države

On se javno obavezao da će u roku od 180 dana od stupanja na dužnost predsednika ispuniti deset obećanja i najavio da će podneti ostavku, ukoliko to ne učini.

A obećao je da će postaviti koordinatora službi bezbednosti koji će omogućiti da svi sakriveni dokazi o izvršenju krivičnih dela ugledaju svetlost dana i poručio da će oni koji su to sakrivali biti kažnjeni.Kaže da će doneti Zakon o ispitivanju porekla imovine političara i tajkuna, kao i izmene Krivičnog zakonika, kojima će se poostriti kazne za funkcionere koji učine krivično delo.

“Da se ne lažemo” sa predsedničkim kandidatom Boško Obradović: Nikolić je bio Vučićev sluga

Obradović se obavezao da će doneti leks specijalis kojim će prezaduženi građani biti zaštićeni, te da će prekinuti pregovore o KiM i vratiti ih pod okrilje UN.

Dodaje da će onemogućiti strancima da kupuju zemljište, a poništiće, kaže, Briselske sporazume, kao i Zakon o Beogradu na vodi i o umanjenju penzija.

Zahtevaće od premijera, ministara, držvanih sluzbenika, sudija i tužilaca da potpisu overenu izjavu gde će imovinom garantovati savesno obavaljenje posla.Pokrenuće proveru diploma u javnom sektoru i postaviti guvernera koji će raditi u interesu građana.

On tvrdi da je svaki građanin u prethodnih deset godina opljačkan u iznosu od 25.000 evra, odnosno jedna četvoročlana porodica 100.000 evra.Sada je prilika da zaustavimo pljacku i da to uložimo u poljoprivredu, privredu, plate i penzije, da živimo kao ljudi, poručio je on i najavio formiranje antikorupcijskog tima i krivično gonjenje svih koji su nas opljačkali u zadnjih 27 godina.

Kaže da građane pljačkaju banke sa najvećim kamatnim stopama, strani investitori, tajkuni, a najviše “stranački paraziti.

Lider pokreta Dveri smatra da Telekom EPS, Aerodrom, izvori pijaće vode i lekovite banje moraju ostati u našim rukama i biti faktor ekonomskog razvoja.Podržaće, kaže, IT sektor i dodao da želi da zasutavi odlazak mladih iz zemlje. Svaka porodica mora biti zaštićena i da ima makar jedan siguran prihod. U Srbiji niko ne sme da umre od gladi i zime", rekao je on i dodao da treba podrzati mlade bračne parove i resiti im stambeno pitanje, a onima koji žele da žive na selu dati podsticaje.

Poručio je da će biti glas svih zdravstvenih i prosvetnih radnika i da će raditi na poboljšanju njihovog materijalnog položaja. Takođe, rekao je da mu, ako postane predsednik, savetnici neće biti Bil Klinton i Toni Bler već domaći stručnjaci.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Fonet