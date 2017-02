ČEDA POSTAO KARIĆEV FAN: Lider LDP otkinuo na fotke biznismena

Jovanović je, naime, lajkovao Karićevu fotografiju koju je dobio od jednog fana iz inostranstva, a na kojoj vlasnik „BK grupe“ u beloj majici i sa „rejbankama“ stoji iznad Beograda dok mu iz ruku ispadaju zgrade uz ispisan komentar: „Kad Bogi seje, niču gradovi“.



Ovu fotku na Fejsbuku je lajkovalo oko devet hiljada pratilaca, a na Instagramu svoj lajk dao je i Kraken, kako sebe naziva Jovanović.



http://chats.viber.com/kurir

Karić je za Kurir objasnio kako je on shvatio Jovanovićev lajk.- Čedin mozak radi bolje i brže nego kod drugih. On je video da je stranica Bogoljuba Karića najpopularnija u Srbiji i zašto onda ne bi lajkovao. Na taj način on može samo da proba da uveća broj svojih fanova. On je mlad, iskusan, pametan, pa je to uvideo. I za razliku od drugih, razmišlja - ako poseti moju stranicu, može i deo fanova da prebaci kod sebe - rekao je Karić.Međutim, on naglašava da sa Jovanovićem nije moguć nijedan oblik saradnje.- Mi smo potpuno suprotni u svemu. Mi smo porodična kompanija koja radi svoj biznis - rekao je Karić.

Autor: Fonet,Foto: Facebook