ČVRSTI DOKAZI: Srbija ima tapiju na 58 odsto imovine na Kosovu!

Ko ima tapiju, zemlja je njegova. A Srbija ima tapiju na oko 58 odsto zemljišta teritorije KiM - državne, društvene, privatne imovine i imovine Srpske pravoslavne crkve, i sva ta dokumentacija je na sigurnom, tvrdi za Kurir bivša direktorka kosovskog Katastra Slavica Radomirović.



Ona je uspela da organizuje prebacivanje tona dokumentacije u Srbiju, i upravo su ti dokumenti najčvršći srpski argument protiv nezakonite odluke vlade Kosova da se sva nepokretna imovina Srbije registruje na ime Prištine kao vlasnika.



- Nije bilo jednostavno u junu 1999. Predsednik Srbije Milan Milutinović je naložio da se iznese dokumentacija, to su tone papira, koji su prikupljani 50 godina. Najteže je bilo naći kamione, jer su svi bili angažovani na izvlačenju vojske. Dokumentacija je sada u Geozavodu u Beogradu. Sve dok su originali kod nas, Srbija ima dokaz šta je njeno. Mi nijednu promenu nismo upisali od 1999. godine. Zato je naša dokumentacija verodostojna - priča Radomirovićeva.Kosovski predsednik Hašim Tači juče je nastavio s provokacijama i zastrašivanjem, tvrdeći da Srbija nema imovinu na Kosovu. On je istakao da je Kosovo bilo deo SFRJ, a da Srbija nije naslednica te zemlje. Međutim, Radomirovićeva poručuje da je potpuno amaterski da se takve odluke donose.- U Briselu je 2011. potpisan tehnički sporazum o katastru. On predviđa i da se izvrši upoređivanje naše dokumentacije s njihovim rekonstruisanim katastrom. To ne dolazi u obzir- zaključuje naša sagovornica.Inače, danas se navršava 13 godina od pogroma na Kosovu kad je 19 ljudi izgubilo život, a više od 4.000 Srba proterano iz svojih domova.

Svetlana Vojinović

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Reuters,Foto: Printscreen