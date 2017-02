DAČIĆ CVILEO: Aco, obećao si mi mesto premijera!

Lider SPS Ivica Dačić, posle dogovora Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, mogao bi da ostane kratkih rukava i izvisi za premijersku funkciju, koja je, kako saznajemo, praktično bila dogovorena!



Naime, kako saznaje Kurir iz izvora bliskih šefu diplomatije, Dačić se požalio najbližim saradnicima da je posle Vučićevog i Tominog pomirenja izvisio za mesto premijera, koje mu je, kako on tvrdi, šef SNS obećao.



Očajan



- Dačić je očajan. On se, pošto je SPS obećao podršku Vučiću na predsedničkim izborima, i to potvrdio na GO, dogovorio s Vučićem da bude premijer posle izbora i Vučićeve pobede. Kako nam je preneo šef (Dačić), njih dvojica su razgovarali i to je bila praktično zacrtana stvar. Imali su čvrst dogovor - prepričava razgovor naš izvor.

- Međutim, jako se iznenadio kad je Nikolić iz vedra neba spustio loptu jer je, po svoj prilici, s Vučićem nađeno rešenje koje je prihvatljivo za obojicu. Dačić je kao na iglama. Veoma je razočaran. Nikada se nije našao u ovakvoj situaciji, a na političkoj sceni važi za najlukavijeg. Ne želi da zivka Vučića i dosađuje mu, već čeka da se stvari same od sebe iskristališu. Jednostavno, ovakav razvoj događaja nije očekivao ni u snu, tako da i nema mnogo prostora za manevar - kaže naš izvor.



Dačić juče nije odgovorio na SMS sa konkretnim pitanjima, ali je po objavljivanju saopštenja Nikolića i Vučića šef SPS pozdravio dogovor i objasnio da je to od velikog značaja za političku stabilnost Srbije.



Zorana Mihajlović u razgovoru za Kurir kaže da će se posle izbora videti ko će biti premijer.

- Nakon dogovora u SNS i vladajućoj koaliciji novi predsednik će poveriti mandat za sastav nove vlade, a kome, odlučićemo posle izbora. Stojim iza onoga što sam rekla, da način na koji je Nikolić najavio da će se kandidovati na izborima nije bio primeren. I drago mi je što je ipak odlučio da podrži Vučića na izborima - kazala je ona.



Bez komentara



Time bi, ocenjuju analitičari, Dačić mogao da ponese titulu najvećeg luzera političkog previranja 2017. jer SPS nema svog kandidata na izborima za predsednika Srbije, pošto su podržali Aleksandra Vučića, a taj isti Vučić će mesto premijera dati Tomislavu Nikoliću, a ne Dačiću, kao što je ovaj i očekivao.



Kako bi se Dačić snašao na mestu premijera, u ovakvoj konstelaciji snaga na političkoj sceni Srbije, te da li bi se bolje pokazao od Nikolića, nije htela da komentariše većina funkcionera SPS koje je Kurir pozvao tim povodom.

KAKO SU POLITIČARI EKSPRESNO PROMENILI MIŠLJENJE O NIKOLIĆU



Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade



16.2.2017.

Ukoliko se Nikolić kandiduje, na taj način bira između odgovorne politike, krize i destabilizacije. Nikolić ide protiv sopstvene stranke, protiv građana koji bi da idu za ovu politiku.



20.2.2017.

Dogovor aktuelnog predsednika Nikolića i, uverena sam, budućeg predsednika Vučića još jednom je pokazao i snagu SNS i snagu njih dvojice.



Ivica Dačić, lider SPS



18.2.2017.

Toma će se ili časno povući, ili biti predsednik koji je osvojio najmanje glasova u istoriji. Samo bi budala glasala za gubitnika izbora, Nikolića.



20.2.2017.

Pozdravljam dogovor o saradnji Vučića i Nikolića, što je od velikog značaja za političku stabilnost Srbije.



Aleksandar Vulin, ministar rada



16.2.2017.

Ako se kandiduje, Nikolić će se svrstati na stranu Jankovića i Jeremića. Kompromisi koje je pravio prema Nikoliću je Vučićeva dobra namera koja se okrenula protiv njega.



20.2.2017.

To je državnička odluka koja pomaže nastavku zajedničke politike.

Ko se sve pominjao kao Vučićev naslednik

OD MIHAJLOVIĆEVE DO BRNABIĆEVE



Pored Dačića, kao mogući kandidati u medijima pominjani su i Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade, Dušan Vujović, ministar finansija, Nikola Selaković, bivši ministar pravde, Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, kao i ministarka Ana Brnabić.

