DAČIĆ: Srbija u 2016. ostvarila napredak, laž je da Hrvatska ne rehabilituje fašizam

"Laž je da Hrvatska ne rehabilituju fašizam, oni su rehabilitovali (Alojzija) Stepinca, oslobadjaju zločince i od 1990-ih godina, bi se pokazalo da je Nezavisna Država Hrvatska preteča Republike Hrvatske i ideje samostalne države", izjavio je Dačić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Dačić je rekao da, kada bi u nekoj članici EU danas u nekom gradu gde je bio veliki logor, osvanula tabla na kojoj bi pisalo "Zig hajl!", to bi odmah bio evropski problem, a "u roku od dva minuta" bi svi bili uhapšeni."Mi ovde mesecima raspravljamo da li je pozdrav 'Za dom spremni' dozvoljen ili ne. 'Za dom spremni' nije izmišljeno ni za šta drugo, osim za potrebe ustaškog fašističkog nacističkog režima koji je bio Hitlerova marioneta", rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije je ocenio da odnosi u regionu moraju da budu bolji, "što nije toliko teško zato što su sad loši".

"To je zato što je postao kliše u Hrvatskoj da biti dobar Hrvat znači biti što više protiv Srba. To je potpuno pogrešna politka", kazao je Dačić.

Srbija je spremna za sve bilateralne razgovore, rekao je Dačić i dodao da ne može da prihvati da "članstvo u EU abolira bilo koga od zahteva da se ne vrši revizija istorije i rehabilitacija fašističkih režima".

"Ne pričam ja zato što su oni Hrvati, nego zato što su to fašisti i zločinci isto kao što sam u Srbiji uvek bio protiv rehabilitacije onih koji su saradjivali s fašistima", izjavio je Dačić.

Kome smetaju MIG-ovi

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije prekršila nijednu međunarodnu obavezu kupovinom aviona MiG-29 i helikoptera Erbasa, i da će nastaviti da vodi takvu politiku, ali da to nekome smeta samo zato što su avioni ruski.

"Postoje i druge države, i članice NATO-a koje koriste MiG-ove. Ništa tu nije sporno. Da smo uzeli od SAD sve bi bilo u redu, problem je što je to MiG i što je to Rusija", izjavio je Dačić na konferenciji za novinare.

Dačić je rekao da razume da su problem MiG-ovi, "zato što se u susednoj zemlji, Hrvatskoj, plaše i jedne čokoladice, a komoli MiG-ova", dodajući da ne može da se Hrvatska "naoružava za mir", a kada se Srbija naoružava onda ona to radi "za rat".

Podsetivši da su zemlje regiona prema Sporazumu o podregionalnoj kontroli naoružanja, u okviru Dejtonskog sporazuma, bile obavezne da se liše dela naoružanja, Dačić je upitao zašto je Srbija smanjila oružane snage više nego što je morala.

"To je pitanje za vlasti od 1996. do danas. Je l neko namerno uništavao vojsku u prethodnom periodu? Sada nekome smeta što jačamo našu odbranu", rekao je Dačić.

Kupovinom ruskih MiG-ova, dodao je ministar, Srbija je na polovini broja dozvoljenih borbenih aviona.

"Nismo prekršili nijednu međunarodnu obavezu. To je naše autonomno pravo i nastavićemo takvu politiku i dalje", rekao je Dačić.

Ministar je dodao da danas vojska Srbije nije proporcionalno veća od hrvatske vojske i "zbog toga bi neko trebalo da odgovora. Srbiji je potrebna jaka vojska i policija i ne treba zbog toga da se pravdamo", kazao je ministar.

Dačić je dodao da "nekome smeta" što je Srbija izvezla "stotinak miliona evra" oružja u Saudijsku Arabiju, a ne smeta im što je Velika Britanija izvezla u istu zemlju za tri milijardi funti, što je Nemačka dupirala izvoz na četiri miljardi evra, a Francuska potpisala ugovor na 12 milijardi dolara.

"Sve je to normalno, ali je problem zato što Srbija sad to radi, problem je što smo im uzeli i tih 100 miliona evra. Zato i lansiraju konflikte širom sveta da bi mogli da prodaju naoružanje", izjavio je Dačić.



Ministar spoljnih poslova izjavio je da Beograd nikada ne bi potpisao Briselski sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom da tim dokumentom nije bilo predviđeno formiranje ZSO na Kosovu. Zbog toga, Srbija traži od EU da se opredeli da li će ZSO biti formirana, jer ako neće, Srbi na Kosovu će da se organizuju kako im odgovara, rekao je Dačić na konferenciji za novinare.

Ukidanje viza sa Kinom verovatno 15. januara

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će Sporazum o uzajamnom ukidanju viza sa Kinom verovatno stupiti na snagu 15. januara 2017.Dačić je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da su sve unutrašnje procedure u Srbiji i Kini u vezi sa potvrđivanjem tog sporazuma završene, te da će on stupiti na snagu 30 dana pošto dve države razmene obaveštenja o tome.

Navodeći da je Srbija jedna od 11 zemalja u svetu koja sa Kinom ima takav sporazum, Dačić je rekao da građanima Srbije nisu potrebne vize za putovanja u 64 zemlje, te da vlada nastavlja politiku ukidanja viza sa što više zemalja.

Dačić je osvrćući se na 2016. rekao da je Srbija po svim ključnim strateškim pravcima ostvarila veliki napredak. Ocenjujući da je ostvaren napredak u evropskoj agenda, Dačić kaže da su strateški pravci put ka EU, unapređenje i učvršćenje odnosa sa tradicionalnim prijateljima, kao i učvršćivanje mira i stabilnosti u regionu.Dačić kaže da je ove godine imao 131 susret sa međunarodnim zvaničnicima, od čega 37 u zemlji i 94 u inostranstvu.Najavljujući da će se u idućoj godini raditi na novom zakonu o spoljnim poslovima, Dačić je rekao da je u ovoj godini imenovano 14 šefova diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a da će još neka imenovanja biti u prvim nedeljama 2017.

Odgovarajući na pitanje novinara o stradanju dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji i odgovornosti ambasadora Olivera Potežice, Dačić je rekao da se još čeka izveštaj libijskih vlasti, navodeći da je do sada bilo više razgovora o tome.“Nismo sigurni da ćemo ga dobiti”, rekao je Dačić, ali i apelovao na Libiju, ali i SAD, za koju kaže da nije spremna da prihvati odgovornost da dostave izveštaje.SAD treba da razjasne, kaže Dačić, pitanje da li su službenici stradali od njihovih vadzušnih udara, navodeći da je obdukacija utvrdila da su stradali od posledica vazdušnih udara.

Naveo je da o krivično-pravno odgovornosti odlučuje Tužilaštvo, a ne Ministarstvo spoljnih poslova, ali ne negira da je bilo propusta u procedurama.Posle stradanja dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji Slađane Stanković i Jovice Stepića u februaru formirana je Komisija u MSP, a Dačić kaže da će biti organizovan sastanak predstavnika te Komisije sa novinarima na kojem će predstavnici medija biti upoznati sa detaljima.

